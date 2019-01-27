Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin kuzeyinde Azez ve Mare cephe hatlarındaki terör örgütü YPG/PKK'nın hedeflerini vurdu.Edinilen bilgiye göre Azez’in güneyinde ve Mare’nin güney ve batısındaki toprakları işgal eden terör örgütü YPG/PKK ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında dün gece uzun namlulu silahlarla çatışma yaşandı. Çatışmada, ÖSO saflarından bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çatışmaların ardından Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu TSK unsurları, cephe hatlarında YPG/PKK terör örgütüne ait mevzilere 20'den fazla obüs atışı gerçekleştirdi. Obüs atışları sonucunda örgütün saflarında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. TSK unsurları, Tel Rıfat'ta yuvalanan örgüt hedeflerine yönelik 23 Ocak'ta 5, 24 Ocak'ta 12 ve 25 Ocak'ta 20'den fazla obüs atışı yapmıştı.

Kilis ili karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ve Mare cephe hatlarında, ÖSO ile terör örgütü YPG/PKK arasında zaman zaman çatışmalar oluyor.