Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile birlikte askeri uçakla Mardin'e geldi.

Mardin Havalimanı'nda Vali Mustafa Yaman, 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindekiler, Selen Kışlası'na geçti.

Sınır birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunan Akar, şunları soyledi:

"(Üs bölgesine yönelik provokasyon) Mehmetçik'le mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar. Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradı. Etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek. Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz."