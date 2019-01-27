İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:
- Antalya'yı daha ileri taşımaya talibiz.
- İnsansız hava aracının silahlı olanını yapıyoruz. Birkaç ay içinde bitecek...
- Türkiye'yi 3.5 kat büyüttük.
- 3. havalimanını hazırlıyoruz.
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:
- Antalya'yı daha ileri taşımaya talibiz.
- İnsansız hava aracının silahlı olanını yapıyoruz. Birkaç ay içinde bitecek...
- Türkiye'yi 3.5 kat büyüttük.
- 3. havalimanını hazırlıyoruz.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,