Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’nin belediye başkan adaylıklarının görüşüldüğü Parti Meclisi toplantısı sürerken yapılan paylaşımda Kaftancıoğlu, CHP üyelerine “Bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım” ifadeleriyle seslendi.

Kaftancıoğlu paylaşımında, “Daima pusulam olan CHP Örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım” diye yazdı.