Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Şehirde şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından yaşanan doğal afet sonucu yapılan çalışmaları anlatan Erdoğan, “Gereği neyse yerine getireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı, 2002 Kasım’ında milletin verdiği emaneti maziden atiye kurdukları köprüyle sadece korumakla kalmadıklarını, ileriye götürdüklerini belirtti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milletimize olan sevgimizle gerektiğinde ölümün üzerine dahi yürümekten geri durmadık. Vesayet güçlerinden terör örgütlerine ve darbecilere kadar bu ülkenin, bu milletin hakkına, hukukuna, istiklaline, istikbaline saldıran kim varsa hepsinin de karşısına dikildik. Eksikliklerimiz, kusurlarımız, hatalarımız belki yanlışlarımız elbette olmuştur. Ama sizler de çok iyi biliyorsunuz ki, milletimize olan muhabbetimiz de, ülkemize olan sevgimizde biz samimiyiz. Son 5-6 yılda ülkemizin önünü kesmek, milletimizin ayağına pranga vurmak için oynanan oyunlara karşı verdiğimiz mücadele gerçekten tarihi öneme sahiptir. Bugün de sınırlarımız içinde ve dışında aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Büyük bir üzüntüyle ifade ediyorum ki ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık ve kifayetsiz muhalefet anlayışıdır.”

Cumhurbaşkanı, CHP’nin yıllarca cumhuriyetin ve devletin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in istismarını yaptığını ve hâlâ bunu sürdürdüğünü ifade ederek, “Tek parti devrinden beri demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her adıma karşı çıkan CHP, işi artık bölücülerle birlikte hareket etmeye kadar vardırdı. Şimdi bölücü terör örgütüyle kol kola yürüyor. Bunlara en güzel cevabı Antalya verecek.” diye konuştu.

Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen toplu açılış töreniyle, partisinin yemeğinde yaptığı konuşmada da şunları kaydetti:

“Bölgemizde meydana gelen son hadiseler, 31 Mart’ı şimdiden salt bir mahalli idareler seçimleri olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler, ülkemiz açısından bir beka meselesine, bir beka seçimine dönüşmüştür.

Kendilerine (Millet İttifakı) ne ad verirlerse versinler içinde Kandil’in, Pensilvanya’nın ülkemize husumeti aşikâr tüm çevrelerin olduğu böylesi bir ittifakın yerli ve millî olması mümkün değildir.

Bölücü örgütün siyasi uzantıları ve Pensilvanya tarafından desteklenen karşı bloğun, vatan gibi, beka gibi Türkiye’nin istiklal ve istikbali gibi hiç bir hedefi hiçbir hassasiyeti yoktur. Bunların yegâne hedefi AK Parti’ye çelme takmak, Cumhur İttifakı’nın 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarının öcünü almaktır.

Geçenlerde bir CHP’li yönetici ‘Millî olmak HDP ile ittifak yapmaktır’ diyerek, dillerinin altındaki baklayı çıkarmıştır. Sınırlarımızın yanı başında, ülkemize saldırmak için fırsat bekleyen terör örgütleri beslenip, kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık; kafalarına kafalarına indik. Cerablus’ta, El Bab’ta, Afrin’de indik mi? Şimdi de hazır bekliyoruz. Eğer yanlış yaparlarsa yine oradayız.

Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek.

GÖNÜL BİRLİĞİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğine sahip çıkacak ve bayrağı en yükseğe tırmandıracağız. Bu bütünleşme pazara kadar değil mezara kadar olacak” dedi.

İŞTE ANTALYA ADAYLARI

Antalya Büyükşehir

Belediyesi: Menderes Türel

Akseki: İbrahim Özkan

Aksu: Halil Şahin

Demre: Süleyman Topçu

Döşemealtı: Emre Efecan

Elmalı: Ümit Öztekin

Gazipaşa: Adil Çelik

Gündoğmuş: Mehmet

Özeren

İbradı: Hatice Sekmen

Kaş: Mutlu Ulutaş

Kepez: Hakan Tütüncü

Konyaaltı: Gaye Doğanoğlu

Kumluca: Hüsamettin

Çetinkaya

Manavgat: Hasan Öz

Muratpaşa: Gökcen

Özdoğan Enç

Serik: Enver Aputkan

Alanya: Adem Murat

Yücel (MHP)

Kemer: Yusuf Üras (MHP)

Korkuteli: Ömer Niyazi

İşlek (MHP)

Finike: Nail Dülgeroğlu (MHP)