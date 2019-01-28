Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, istifa dilekçesinde, "Ben ve ekibim, 2014 yılından bu yana Büyükşehir Yasası'nı bahane ederek Marmaris ve diğer turizm merkezlerini görmemezlikten gelen, her türlü baskıyı uygulayan, bezdirme yöntemini seçen ve nihayetinde bu amacına ulaşan il örgütü ve büyükşehir belediye yönetiminin parti yöneticilerimizi ikna etmiş olduğunu anlamış bulunuyoruz." görüşlerini aktardı.

İstifa dilekçesini CHP Muğla İl Başkanlığı ve Genel Merkez'e gönderdiğini belirten Acar, ön seçim talepleri ve çalışmalarının dikkate alınmadığını kaydetti.

Acar dilekçesinde ayrıca "Bu süreçte bize düşen 'istenmeyen adam' payesi olmuştur. İstenmediğimiz yerde durmayacağız ve yalnızca Marmaris’in değil, Muğla'nın 'tek adama' teslim edilişine seyirci kalmayacağız. Ülke genelinde 'tek adama' karşı çıkan parti yönetimimizin, Muğla’da 'tek adama' onay vermesi bizi derinden üzmüş ve bu anlayışla yolun sonuna gelinmiştir. Yıllardır emek harcadığım partimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ VEKİL İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinden istifa etti. Akkal yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar kamuoyuna çok fazla yansıtmamaya çalışsalar da parti içindeki sıkıntıların had safhaya ulaştığını ileri sürdü.

Partisinin genel başkanı Meral Akşener'in 24 Haziran'daki genel seçimler sonrası istifasıyla başlayan parti içi problemlerin yerel seçimler öncesi içinden çıkılmaz bir hal aldığını öne süren Akkal, şöyle devam etti:

"Bu sürecin en başından beri karşı çıktığım, önce iş birliği denen ve sonra adı yine 'Millet İttifakı' olarak değişen bu oluşum, bizlerde tedavisi mümkün olmayan bir tahribat olmuştur. Bir Türk milliyetçisi olarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin birçok büyükşehirde aday çıkarmayarak bu ittifaka destek olacağını açıklaması, daha önceden düşündüğüm İYİ Parti'den istifa kararımı bugün netleştirmeme sebep olmuştur. Böyle bir oluşumun içinde olmam bu saatten sonra mümkün değildir.

İstifa kararı almamdaki tek sebep sadece bu değildir. Teşkilatlara sormadan, danışmadan ve istişare edilmeden 'ben yaptım oldu' mantığıyla kararlar alınması, alınan kararların ahbap çavuş ilişkileri ile belirlenmesi, bulunduğumuz il ile ilgili milletvekili, belediye başkanlığı ve meclis üyeliklerinin kimseye danışılmadan, ben 'Manisa'yı sizden iyi bilirim' söylemleri eşliğinde belirlenmesi, ahde vefanın olmayışı, parti içindeki anti demokratik uygulamalardır."

Manisa'da İYİ Parti'yi kuran, elini taşın altına sokan, kentte yüzde 14 oy alan teşkilatların, ilçe başkanlarının ve partililerin adeta yok sayılarak CHP ile pazarlıklar yapıldığını savunan Akkal, 17 ilçenin 10'unun teslim edildiğini, aday belirleme işlemlerinde hiçbir Manisalı yöneticinin haberdar edilmediğini belirtti.

Akkal, şunları kaydetti:

"Bu süreci Genel Merkez nezdinde yürüten Sayın Genel Başkan Yardımcılarına öncelikli tavsiyem, bu süreci Manisa'da ve tüm Türkiye'de kimselere sormadan, 'ben yaptım oldu' mantığıyla, intikam duygularıyla ve menfaat ilişkileriyle götüreceğine, büyükşehirlerin garanti olan 1. sıralarından değil, önce kendi memleketlerinden milletvekili adayı olmaları olacaktır. Sizler kendi memleketinizden aday olmayacaksınız, ama hayatınızda 3-5 kez gittiğiniz şehirler hakkında hiç kimseye danışmadan hüküm vereceksiniz. Manisa Kurucu İl Başkanlığı görevini yaptığım ve Manisa Milletvekili olduğum İYİ Parti'den bugün itibarıyla istifa ediyorum. Bundan sonra milletvekilliği görevini bağımsız olarak, Manisalılık ruhuyla ve genel merkezin değil gerçekten milletin vekili olduğumun bilinciyle görevimi sürdüreceğim."

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ DE İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Sevda Erdan Kılıç da, yaptığı yazılı açıklamada, inandığı değerler adına İzmir seçmenine ve örgütüne karşı duyduğu sorumluluk gereği partideki PM üyeliğinden istifa ettiğini belirtmişti.

İstifasının kişi ya da ilçe odaklı olmadığını bildiren Kılıç, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu istifam kişi ya da ilçe odaklı olmayıp, Merkez Yürütme Kurulu Üyelerimizin 17 yıldır AK Parti iktidarına diz çökmeyen İzmir’e yaklaşımlarının yanı sıra İl Başkanı'nın, İzmir örgütü ile İzmir seçmeninin hassasiyetine karşı yeterince duyarlılık göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Bundan sonra da inancımı ve irademi hiç baskıya yenik düşürmeden bütün enerjimi partimin başarısı için harcayacağımı ifade ediyor, 'martın sonu bahardır' diyorum. Kamuoyuna saygılarımla."