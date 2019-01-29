Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mart ayında yapılacak seçimlere 2 ay kala CHP’de toplam 145 belediye başkan adayı daha sonunda belli oldu... Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yaklaşık 18 saat süren CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında isimler belirlenirken büyük fırtınalar koptuğu öğrenildi. ‘Gerginlik, istifa, ret...’ ne ararsan var. Adı yolsuzluk soruşturmalarına karışan Battal İlgezdi, yeniden Ataşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’un ilçeleri için adayların oylandığı dakikalarda istifa etti. Parti kulislerinde, Kaftancıoğlu’nun, Ataşehir adayı olarak belirlenen İlgezdi’ye tepki nedeniyle istifa ettiği belirtildi. İstifa açıklaması sosyal medyadan yapan Kaftancıoğlu, yedi saat sonra yine sosyal medyadan istifasını geri çekti. Toplantıya gerginlik sebebiyle üç defa ara verildiği öğrenildi.

PKK DESTEKÇİSİ ÇIKTI

PM’de görüşülen İstanbul ilçelerinde; Silivri belediye başkanı Özcan Işıklar için ret kararı çıkarken, Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı oldu. Odabaşı özellikle Lice’deki PKK eylemlerine destek mesajları ile tanınıyor. Odabaşı’nın ismi ciddi sıkıntıları beraberinde getirdi. Odabaşı’na aykırı sesler çığ gibi gelince adaylığının yeniden değerlendirileceği öğrenildi. Oylama yapılmadan geri çekilen isim ise Şişli adayı Fidan Aslı Eroğlu oldu. Kartal, Zeytinburnu, Ümraniye ve Beşiktaş’ın da aralarında olduğu toplam 29 ilçede adaylar belli olurken, Bakırköy’de Bülent Kerimoğlu, Adalar’da ise gazeteci Erdem Gül aday gösterildi. Küçükçekmece, Beykoz, Beyoğlu, Şişli, Maltepe ve Silivri adayları bir sonraki PM’de belirlenecek.

SOYER’E BÜYÜK TEPKİ

Kılıçdaroğlu’nun MYK’da gündeme getirdiği Tunç Soyer ismi, PM’de de kabul edildi ve İzmir adayı, iki dönem Seferihisar Belediye Başkanlığı yapan Soyer oldu. Devletin parasını PKK’ya gönderen HDP’li belediyeleri kardeş kabul eden Soyer’e büyük tepki var... Soyer ismine İYİ Parti de beğenmedi. İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı “CHP Parti Meclisi’nde Sayın Soyer’in aday gösterilmesi ile birlikte, parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır” denildi. İzmir’de 27 ilçede adaylar belirlendi. Büyükşehir için adı geçen Abdül Batur, Konak’ta aday gösterildi. MYK’dan çıkan listede Bayraklı adayı olarak gösterilen Cevat Durak, parti meclisinden vize alamadı.

PARTİDEN İSTİFA ETTİ

İYİ Parti ile yapılan işbirliği kapsamı dışında bırakılan ilçelerden bir tanesi olan Bodrum’da Mehmet Kocadon ile yola devam kararı verilmişti ancak parti meclisi Kocadon’un adaylığını kabul etmedi. CHP, Hakkâri’de Metin Koparan, Kırklareli’nde Mehmet Tuna Soykan, Rize’de Ayhan Akyüz, Zonguldak’ta Şenol Şanal’ı aday gösterdi. Tepkilerin peş peşe geldiği isimlerin ardından Muğla’nın Marmaris ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ali Acar, partisinden istifa etti.

KANDİL İTTİFAKI ORTAYA SAÇILDI

24 Haziran seçimlerinde HDP’yi Meclis’e taşıyan CHP, terör örgütünün güdümündeki partiyle işbirliğine devam ediyor... 31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile İP’in resmî olarak ittifakına katılmayan HDP, desteğini dolaylı olarak verme kararı aldı. Bu kapsamda HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Adana ve İzmir’de aday göstermeyeceklerini açıkladı. Oluç “İstanbul, Adana ve İzmir’de HDP, kendi logosuyla aday göstermeyecek” dedi. Böylece tek hedefi Cumhur İttifakı adayları dışındaki adayların kazanması olan HDP, CHP ve İP’in adaylarını destekleyecek. HDP’li Oluç, diğer büyükşehirlere dair adaylara ilişkin durumun ileriki günlerde netleşeceğini söyledi. HDP, aday göstermediği büyükşehirlerin birçok ilçesinde kendi adayını çıkaracak. Saruhan Oluç, HDP’nin Şanlıurfa ve Gaziantep’te aday çıkarmayacakları iddiasının sorulması üzerine “Bu bilgi şu anda bizim yaptığımız çalışmalar doğrultusunda doğru değildir. Her iki ilde de çalışmalarımız devam ediyor onu da önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Özellikle Antep ve Urfa’yı sorduğunuz için söylüyorum. Oralarda aday göstermeme gibi bir karar alınmamıştır. Özellikle Antep ve Urfa bizim çok güçlü oylarımızın olduğu iki kenttir. Hem büyükşehir açısından hem ilçeler açısından iddiamızın olduğu kentlerdir” cevabını verdi.

KARŞILIKLI ZEYTİN DALI

HDP’li Hatip Dicle “Batı’da İYİ Parti ve CHP adaylarına destek vereceğiz. Yeter ki AK Parti ve MHP kazanmasın” diyerek kirli ittifakı gözler önüne sermişti. HDP’li Ayhan Bilgen de CHP’li adayların HDP teşkilatlarından icazet istediğini açıklamıştı. CHP ile ittifak içerisinde olan İYİ Parti’de, HDP oylarını alabilmek için önceki gün ‘sıcak mesajlar’ vermişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu “Bir siyasi partinin 6 milyon oyuna, PKK oyu demeyecek kadar vatanımızı, milletimizi ciddiyetle sevmekteyiz” ifadelerini kullanmıştı.