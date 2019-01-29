Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü.

Kalın'ın Bolton'la görüşmesinde Suriye’den çekilme sürecinde koordinasyonun devamı, güvenli bölgenin ihdasında iş birliği konularında mutabık kalındı.
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Son dakika | Türkiye ile ABD arasında kritik Suriye görüşmesi! Mutabık kalındı...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Başkanı  Donal Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John R. Bolton, telefonda görüştü 

Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı  Donald Trump arasında geçen hafta gerçekleştirilen telefon görüşmesinde mutabık  kalınan konuların detayları ele alındı.

Ağırlıklı olarak Suriye'de yaşanan gelişmelerin gündeme geldiği  görüşmede, Suriye'den çekilme sürecindeki koordinasyonun devam ettiği, güvenli  bölgenin ihdası konusunda yakın iş birliği halinde olunacağı ve Münbiç yol  haritasının hayata geçirilmesinin önemi konularında mutabık kalındı.

Bölgesel konuların yanı sıra Türkiye ve ABD ikili ilişkilerinin de  gündeme geldiği görüşmede iki ülkenin terörle mücadelede etkin iş birliğinin  önemi vurgulandı.

Görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gerçekleştirmesi beklenen devlet ziyaretinin planlanması da gündeme geldi.