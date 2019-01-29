AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ortaklığında kurulan Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, 30 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 14.00’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
Devlet Bahçeli, Mehmet Özhaseki'yi ziyaret edecek
29.01.2019 - 23:38 | Son Güncelleme: 29.01.2019 - 23:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret edecek.
Etiketler : Devlet Bahçeli,Mehmet Özhaseki',
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