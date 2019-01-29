Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ortaklığında kurulan Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, 30 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 14.00’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.