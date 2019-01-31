Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'deki hesabından "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etti" notuyla fotoğraf paylaştı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'dan Bakan Akar'a ziyaret
31.01.2019 - 15:48 | Son Güncelleme: 31.01.2019 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı, Milli Savunma Bakanını makamında ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ali Erbaş,Milli Savunma Bakanı Hulusi,Twitter,
601461 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/601461.aspx
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