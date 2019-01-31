Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Romanya’ya Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temasları kapsamında, başkent Bükreş’te Türk iş dünyası temsilcileri ile görüştü. Görüşme üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, “Romanya, 15 binin üzerinde Türk şirketinin faaliyet gösterdiği, bölgedeki en büyük ihracat pazarımız. Türk şirket temsilcileriyle ticaret hacmimizi daha da artırma imkanlarını görüştük” ifadelerini kullandı.