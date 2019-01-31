Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Romanya’ya Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Brükreş’te Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejçinoviç-Buriç ile görüştü. Çavuşoğlu görüşme üzerine yaptığı açıklamada, “Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic-Buric’le ikili ilişkilerimizi ve planlanan üst düzey ziyaretleri ele aldık” dedi.