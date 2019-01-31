Romanya’ya Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Brükreş’te Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejçinoviç-Buriç ile görüştü. Çavuşoğlu görüşme üzerine yaptığı açıklamada, “Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic-Buric’le ikili ilişkilerimizi ve planlanan üst düzey ziyaretleri ele aldık” dedi.
Bakan Çavuşoğlu Hırvat mevkidaşı ile görüştü
31.01.2019 - 22:45 | Son Güncelleme: 31.01.2019 - 22:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejçinoviç-Buriç ile görüştü.
Etiketler : Bakan Çavuşoğlu,
601543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/601543.aspx
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