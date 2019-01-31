Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı İstanbul'da başladı. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde üç gün sürecek fuarın açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, her yıl TFF tarafından Riva'da ağırlanan dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden biri olan Europa Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılan klasik arabaların da bulunduğu standı gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ziyaretine TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mete Düren eşlik etti.