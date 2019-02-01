Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

ANKARA

Şimdiye kadar 842 belediye başkan adayını belirleyen CHP, kalan adayları yarın düzenleyeceği PM toplantısından sonra açıklayacak. Açıklanmayan 285 seçim çevresi bulunurken, bunlardan yaklaşık 60’ı büyükşehir ilçesi. Bu kapsamda yarınki PM toplantısında kalan tüm adayların açıklanarak, sürecin tamamlanması planlanıyor. İstanbul’da gözler kalan Beyoğlu, Maltepe, Küçükçekmece, Şişli ve Silivri adaylarında. Ankara’nın Etimesgut ilçesi de merakla beklenen yerlerden biri. İYİ Parti ile gerçekleştirilen iş birliğinde kapsam dışı bırakılan ilçe için, her iki partinin il ve ilçe yöneticilerinin temas hâlinde olduğu belirtiliyor.