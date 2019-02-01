Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN - DAMLA PEKER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için partisinin seçim manifestosunu açıkladı. Aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

Önümüzdeki seçimlerde milletimizin tercihini yine hizmet siyasetinden yana kullanarak AK Parti’yi sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkaracağına inanıyorum. Bize göre şehirlerimizin uzun süredir malul olduğu sıkıntıların temelinde, insan fıtratının bir kenara bırakılıp bireysel hırslar elinde şekillendirilmesi yatıyor. Türkiye, uzun süre yönetimine hâkim olan vizyonsuz, öngörüsüz, kifayetsiz, plansız, istikrarsız, milletin derdiyle dertlenmediği için umursuz hastalıklı zihniyetler elinde örselenmiş ve oyalanmıştır.

BELEDİYELERE TAKİP SİSTEMİ

31 Mart 2019 imtihanından başarıyla çıkmak için, geçmişte yaptığımız hizmetlerle yetinmiyoruz. Önümüzdeki dönemde, tıpkı ülkemizin diğer vizyoner projeleri gibi şehirlerimiz için de kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacağız. Bakanlıklarımızdan en küçük belediye birimlerimize kadar, şehirlerimizle ilgili tüm planları, projeleri, yatırımları, hizmetleri bu strateji belgeleri üzerinden takip edeceğiz. 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla bağlantılı şekilde değerlendireceğiz. Bu süreçleri tüm belediyelerde takip etmek için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir izleme-değerlendirme sistemi kuracağız. Ayrıca AK Partili belediyelerimizin daha yakından takibi için, benzer bir sistemi Genel Merkezimizde faaliyete geçireceğiz. İşte bu doğrultuda Türkiye’yi, bugüne kadar ki uygulamaların ötesinde bir Yeni Şehircilik Vizyonu ile buluşturuyoruz.

TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Seçim yarışının iftira, yalan, hakaret, husumet değil; plan, proje, hizmet etrafında şekillenmesi en büyük temennimizdir. Darbe çığırtkanlığı yapan, asmayı, kesmeyi, zehirlemeyi, sürmeyi hesap eden anti-demokratik siyaset anlayışının dönemi, inşallah 31 Mart’ta tamamen kapanacaktır. Türkiye’nin, tehdit siyasetine değil hizmet siyasetine ihtiyacı vardır. Bu süreçte, ülkemizin bekasının ve milletimizin geleceğinin güvencesi olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı’na bağlılığımızdan taviz vermeyeceğiz. Erdoğan, toplantı öncesinde Ankara Arena Spor Salonu’nun önünde partililere yaptığı konuşmada CHP’yi eleştirdi. Erdoğan “Bizi zaten özellikle merkezi yönetimde neler yaptığımızı biliyorsunuz. Eğitimde neler yaptık? Neler yapıyoruz? Sağlıkta neler yaptık? Neler yapıyoruz? 3Ç demiştik. Çöp, çukur, çamur... Niye? Çünkü CHP demek çöp demektir, çukur demektir, çamur demektir. Biz geldik bunları yok ettik, tertemiz hâle getirdik. Ve modern şehirler meydana getirdik” dedi.

BELEDİYE BAŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİM YÜZDE 45

Bütün illerde belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, elinde bulundurduğu 48 belediyenin 31’inde değişikliğe gitti. İlçe belediyelerinde ise 577 AK Partili belediye başkanından 311’i yeniden aday gösterildi. Toplamda 1.297 belediye için aday gösteren AK Parti, kendi elinde bulundurduğu 865 belediyenin 480’ninde aynı isimlerle yola devam derken; 385’inde ise değişim yaşandı. Böylelikle AK Parti’de belediye başkanlığı adaylığında değişim oranı yüzde 45 oldu.

ON BİR MADDEDE YENİ DÖNEMİN ŞİFRELERİ:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart seçim manifestosunu kamuoyuyla paylaştı. 11 maddeden oluşan manifestoda, yeni dönem belediyeciliğin şifreleri de vardı. Şehir planları, kentsel dönüşüm, sosyal belediyecilik ve değer üreten şehirlerin ana başlıklar halinde yer aldığı

manifestonun detayları şöyle:

ŞEHİR PLANLARI:

∂ Uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemler takip edilecek.

∂ İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine geçit verilmeyecek.

∂ Şehir planları ve imar uygulamaları şeffaf bir şekilde hazırlanacak. Yapılan çalışmalar konusunda ilgili tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin fikirlerine başvurulacak. Kararlar demokratik katılım süreçleri işleterek, en geniş uzlaşmayla alınacak.

∂ Şehirlerin çekim merkezi hâline getirecek projelere öncelik verilecek.

ALTYAPI VE ULAŞIM:

∂ Konumu çözülmeden şehirler gerçek anlamda şehir hâline getirilmiş olmayacak.

∂ İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatları gibi temel altyapı problemleri tamamen çözülmemiş hiçbir şehir bırakılmayacak.

∂ AK Partili olmayan belediyelerde de altyapı eksiklerinin tamamlanması çalışmaları yakından takip edilecek.

∂ Toplu taşıma projelerini hızlandırıp yaygınlaştırarak, şehirlerde yaşayan insanların trafikte boğulmaktan kurtarılacak. Sokaklarda araç istilasına son verilecek. Kaldırımlar yayaların hizmetine sunulacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM:

∂ Dönüşüm, şehirleri hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştirilecek.

∂ Tek tip kentsel dönüşüm uygulamaları yerine, bölgenin ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler üretilecek.

∂ Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlanacak.

∂ Yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatılacak. Millet kıraathaneleri mahalle düzeyine kadar yaygınlaştırılacak.

BENZERSİZ ŞEHİRLER:

∂ Her şehrin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarına uygun gelişme modelleri hazırlanacak.

∂ Her birinin kendi hikâyesi olan şehirlerin silüetini bozan, estetik değeri olmayan, kültür varlığa katkıda bulunmayan projelere kesinlikle izin verilmeyecek.

∂ Şehirlerin, kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara, engellilerden sporculara kadar herkese dokunacak mekânlarla donatılması sağlanacak.

AKILLI ŞEHİRLER:

∂ Belediye hizmetlerine erişimden, ulaşımın, enerjinin, binaların ve cihazların yönetimine kadar insanların günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehir uygulamaları desteklenecek.

∂ Özellikle yerli çözümler teşvik edilerek, şehirlerin emrine sunulacak.

ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER:

∂ Millet bahçeleri her şehre yaygınlaştırılacak.

∂ Kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların da çevreyi kirletmesine engel olunacak.

∂ Sıfır Atık Projesi her kurumda ve evde hayata geçirilecek.

SOSYAL BELEDİYECİLİK:

∂ Erişilemeyen, yardım eli uzatılmayan, hizmet götürülmeyen hiçbir kesim bırakılmayacak.

∂ İnsana hizmet üreten belediyecilik yapılacak, şehirleri imar ederken nesiller ihmal edilmeyecek.

YATAY ŞEHİRLEŞME:

∂ Yeni dönemde şehircilik vizyonu merkezde yer alacak.

∂ Mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk ilişkilerini canlı tutan yatay mimari anlayışı geliştirilecek. Bu modelle, insani hizmetlerden yeşil alanlara ve akıllı şehir uygulamalarına kadar pek çok problem aynı anda çözülecek.

HALKLA BİRLİKTE YÖNETİM:

∂ Belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şehir sakinlerinin, özellikle de muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının en üst seviyede katılımı sağlanacak.

∂ Belediyelerden hizmet alan vatandaşlar için bir “Şehirli Hakları” bildirgesi hazırlanacak. Şehir meclislerinde, önemli kararlar ortak akıl ile alınacak.

TASARRUF VE ŞEFFAFLIK:

∂ Yeni dönemde belediyelerde önemli bir yönetim ilkesi hâline getirilecek. Her faaliyette, en başından en sonuna kadar milletin gözü önünde, her türlü bilgiye, belgeye erişimin açık olduğu bir yöntem kullanılacak.

DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER:

∂ Şehirlerin kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesi yükseltilecek.

NOTLAR...

∂ Ankara Arena’da, “Memleket İşi Gönül İşi” sloganı ile yapılan programa 77 ilin belediye başkan adaylarının yanı sıra 81 ilden teşkilat mensupları, ilçe ve belde belediye başkan adayları, il ve ilçe yönetimleri, gençlik ve kadın kolları, milletvekilleri ve bazı bakanlar katıldı. Yaklaşık 40 bin kişinin salonu doldurduğu program oldukça coşkulu geçti.

∂ Seçim şarkıları ilk kez görücüye çıktı. Tüm il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının isimleri salonda tek tek okundu ve kürsüye çağırıldı.

∂ Partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Rabia” işareti yaptığı fotoğrafının olduğu ‘Ankara’ya deli sana divane olduk’ ve ‘Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır’ yazılı 2 dev bayrak açtılar. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamlaştığı ve merhum Alparslan Türkeş ile merhum Necmettin Erbakan’ın da olduğu büyük bir poster astılar.

∂ AK Parti’nin yerel seçim kampanyası iki aşamadan oluşuyor. İlk aşama 1-18 Şubat, ikinci aşama ise 19 Şubat-31 Mart tarihlerini kapsıyor.