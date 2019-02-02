Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye güven mektubunu sundu.

25 ÜLKEYE YENİ BÜYÜK ELÇİ ATANDI

Örs'ü makamında kabul eden Ruhani, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile İran'ın kardeşlik ve dostluğa dayanan tarihi bir geçmişe sahip olduklarını ve iki ülkenin de bölge ve dünya meselelerine yönelik siyasi görüşlerinin birbirine benzediğini belirterek, "İran ile Türkiye bölgede güçlü iki önemli ülke ve terörizme karşı iş birliği içinde." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli olarak iki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması gerektiğine vurgu yaptığını hatırlatarak, Örs'ün büyükelçiliği döneminde bu hedefe ulaşmaları gerektiğini söyledi. Örs'e hitaben Ruhani, "Büyükelçi olarak ülkemizin şartlarına ve iki ülke ilişkilerine yakından vakıfsınız. Özel sektörleri birbirine yakınlaştırmalıyız ve bu konuda iyi bir kapasiteye sahibiz." diye konuştu.

Büyükelçi Örs de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek İran devriminin 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Ruhani'ye tebriklerini sundu. Türk-İran ilişkilerinin başta siyasi, iktisadi ve kültürel olmak üzere her alanda gelişmesi ve ilerlemesi için elinden gelen çabayı göstereceğini vurgulayan Örs, bölgenin iki güçlü ve kadim ülkesinin iş birliğini artırmak için "canla başla çalışacağını" ifade etti.

Örs, uzun yıllar sonra hayallerini süsleyen böyle bir vazifeye getirilmiş olmaktan büyük heyecan ve onur duyduğunu dile getirdi.