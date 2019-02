Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMEL BALTACI

AK Parti, 2002 yılından bu yana kurulan beşi genel, üçü yerel seçim olmak üzere 13 sandıktan da zaferle çıktı. Bu başarının mimarlarından biri şüphesiz AK kadınlar. Siyasete nezaket, muhabbet ve zarafet getiren AK Kadınlar arı gibi çalışıyor. Yaklaşan yerel seçimler için topyekûn harekete geçen kadınlar çalmadık kapı bırakmıyor. AK Parti hafta içi seçim manifestosunu Ankara’da açıkladı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın davetiyle aralarında AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan’ın da olduğu yaklaşık 400 kadın manifestoyu yerinde dinledi. 4 saatlik İstanbul- Ankara yüksek hızlı tren yolculuklarında biz de onlara eşlik ettik. Kadınların çalışmalarını ve başlayan seçim maratonunu konuştuk. Anlattıklarıyla hem kadınların siyasetteki gücünü ve hem de saha çalışmasının ne demek olduğunu ortaya koydular.

ÖN YARGILARI AŞIYORUZ

Tuzla Belediye Başkanı Yardımcısı Derya Bacacı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasının büyük bir şans olduğunu ifade ederek şunları söyledi: Onun vizyoner, sorun çözen, projeci, samimi, esprili, babacan kişiliği toplumun her kesiminden kabul görüyor. Her bölgenin kendine özel durumu var. CHP’li belediyelerin kazandığı ilçelerde elbette AK Parti’ye karşı ideolojik bir ön yargı var ancak biz onları sabırla dinleyerek ve kendimizi anlatarak bunu aşıyoruz. Bizim hem genel hem yerel sorunlara ve politikalara hâkim olduğumuzu görmeleri onları çok etkiliyor. Bizim için en büyük güç sahip olduğumuz bilgi. Ön yargıyla açılan kapılar etkilenmiş yüzlerle kapanıyor. Biz ekonomiden, enerjiye, trafikten yerel sorunlara kadar her anlamda bilgi sahibiyiz. Bize oy vermeyenler bile CHP’ye oy vermek istemediklerini dile getiriyor. Ekonomik sorunlardan şikâyet var vatandaşta ama sorunu yine de bizim çözeceğimize inanıyorlar. Denge değişirse her şeyin daha kötü olacağı düşüncesine sahip insanlar. AK Parti İstanbul’u kaybederse ne olur diye düşünüyorlar ve daha biz herhangi bir şey söylemeden. En son 25 yıl önce İstanbul’u yönetmiş bir CHP’nin İstanbul’da ne yapacağını bilmediklerini söylüyorlar. İzmir çok büyük bir örnek. Nasıl yönetildiğini biliyorlar ve korkuyorlar. İstanbul İzmir gibi değil kendi hâline bırakamazsınız diyorlar.

ERDOĞAN YAZILIR, BİNALİ OKUNUR

Ümraniye Mahalle Başkanı, atom karınca lakaplı Esengül Kara, kendi ifadesiyle tam bir AK Parti neferi. Söylemleri benim diyen siyasetçiye taş çıkartacak cinsten. Tek başına 2 bin üye kazandırmış partisine. Bu davayı millet davası olarak gördüklerini söylüyor. AK Parti adayının Binali Yıldırım olmasından çok memnun ve şu sözlerle anlatıyor duygularını: “Recep Tayyip Erdoğan” diye yazarız, “Binali Yıldırım” diye okuruz. İstanbul’da olması hızımıza hız katıyor. Yıldırım hızını da geçtik artık ışık hızıyla ilerliyoruz. Biz davamızı dağda, ormanda, bayırda değil, yüreğimizde yaşarız. Davamızın peşindeyiz. Liderimiz Erdoğan bizim gibi etten kemikten bir insan ama, yüreğimizdekini dile döktüğü için onu çok seviyoruz. Neşet Ertaş diyor ya hani ‘aşk ile koşan yorulmaz’ işte bizim durumumuz bu. Biz dava için ölmüyoruz, yaşıyoruz. AK Kadınlar çok çok önemli. Biz o kapıları tek tek çalmazsak bu dava ileri gitmez. Bizler Cumhurbaşkanımızın gölgesiyiz.

BORÇTAN GEÇİLMİYOR

Beşiktaş Kadın Kolları Başkanı Sinem Çiftçi de ideolojik yaklaşıma dikkat çekerek şunları kaydetti: Beşiktaş’ta yüzde 70’i ideolojik. CHP ceketimi koysam kazanır pozisyonunda ve oylar babadan oğula geçen bir anlayışa sahip. 400 milyon TL borca ve yetersiz hizmete rağmen ideolojik nedenlerle kazanıyor. “Şeriat gelir yaşam tarzınıza saldırı var” propagandasıyla kazanmayı sürdürüyorlar. Mahalle kültürü kaybolmaya başlamış durumda, Beyoğlu Beşiktaş’a taşınmış durumda. Ön yargılar var. Benim görüntüm ön kabul sağlıyor ama sonrasında iletişim kuracak projelere ihtiyaç var.

CHP’DEN ÇOK ŞİKÂYETÇİLER

Bir de karşı mahallelerde çalışanlar var. Adalar, Beşiktaş ve Kartal kadın kolları başkanları... Adalar Kadın Kolları Başkanı Sema Kaya Erkan, zor bir bölgede çalıştıklarını ifade ederek şunları anlatıyor: Mahalle baskısı çok ağır. Ancak bizim ilçelerimizde AK Parti’ye ideolojik olarak ön yargıya sahip olanlar bile belediye faaliyetlerinde CHP’den çok şikâyetçi. Ama Cumhurbaşkanımızla ilgili karalama kampanyası maalesef çok etkili. Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini CHP’li belediyeler sahipleniyor. Adalar’da madde bağımlılığı ve Fayton meselesi temel sorun.

KADIN KOLLARI MAYADIR

Kartal Kadın Kolları Başkanı Arzu Öğüt Şimşek, kadın kollarının bu işin mayası olduğunu belirterek, “2019 seçimi final maçı olacak. Türkiye’nin mimarları olarak hedefimizin birinci adımına ulaşılmış olacağız” dedi.