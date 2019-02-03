Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayın 14'ünde Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak Rusya-Türkiye-İran 3'lü zirvesini değerlendirdi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz Suriye halkının dağılıp parçalanmasından yana değiliz' Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kuzey Suriye politikasının Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve bu noktada siyasi birliğini esas aldığını belirterek “Yani biz Suriye halkının dağılıp parçalanmasından yana değiliz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile ayın 14'ünde Soçi'de bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 14 Şubat'ta Soçi'de bir araya geleceklerini bildirdi.