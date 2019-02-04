Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Beyoğlu Buluşmaları” kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Çavuşoğlu “Türkiye olarak Irak’a en büyük taahhütte biz bulunduk. Beş milyar dolar kredi vereceğiz. Bu, beş milyar dolarlık krediden iş adamlarımız istifade edecek. Irak’ta üstlenecekleri proje için yapacakları yatırım ve ticaretimiz için bu parayı kullandıracağız. Irak’ın yeniden inşası için bu işleri koordine etmeye başladık. Önümüzdeki günlerde Irak’ta hem Bağdat’a hem de Erbil’e bir ziyarette bulunacağım. Cumhurbaşkanımızın seçimlerden sonra Irak’a yapacağı ziyaretin de hazırlıklarını yapmış olacağız” dedi.

Suriye’de bir taraftan terörle mücadele konusunda tedbirler aldıklarını diğer tarafta ise İdlip mutabakatını koruyarak sahada ateşkesi tesis etmeye çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

En önemlisi siyasi çözüm için özellikle Astana ve Soçi süreçleriyle Cenevre sürecini de canlandırarak şimdi Suriye’de bir anayasa komisyonunun kurulması için çabalarımızı yoğunlaştırdık. Önümüzdeki günlerde bir anayasa komisyonunu kurup, sivil toplum, rejim ve muhalefeti bir araya getirerek, ülke için bir anayasa taslağı hazırlamalarına yardımcı olacağız. Diğer taraftan ABD’nin çekilme kararından sonra Fırat Nehri’nin doğusunda Kuzey Suriye’de neler yapacağımızı ABD ile koordine etmeye çalışıyoruz. Bunun için 14 Mart’ta Brüksel’de AB ile bir konferans düzenleyeceğiz.