Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber canlı yayınında soruları cevapladı. Erdoğan’ın açıklamalarından bazı satır başları özetle şöyle:

ABD’NİN SURİYE’DEN ÇEKİLMESİ

Biz her zaman Suriye halkının yanında olacağız. Fırat'ın doğusunda Sayın Trump'un biz çekileceğiz, çekiliyoruz sözü var. Temenni ederim ki bunu kısa bir zaman içerisinde de hallederler. Çünkü biz tehdit altında yaşamak istemiyoruz. Onun için de tehdidin emaresini gördüğümüz anda zaten her türlü hazırlığımız bizim var, gereği neyse bunu yaparız. Tampon bölge dediğimiz burayı, Türkiye'ye teslim edeceksiniz. Buranın güvenliğini her şeyini biz o zaman zaten sağlarız. Terör örgütleri, baktılar ki olacak gibi değil Afrin'den kaçtılar. Eğer biz dik durmasaydık, orada biz o operasyonları sağlam yapmasaydık, o zaman bu terör örgütleri oradan Akdeniz'e ineceklerdi. Menbiç'te şu anda diyoruz ki gerek Rusya gerekse biz buradaki devriye olayını bir çözüme kavuşturalım. Şu anda burada böyle bir adım atıldı. Heyetimiz Rusya'ya gitmişti, döndü. Bugün gerek heyetteki arkadaşlarla gerekse Millî Savunma Bakanımız Hulusi Akar'la görüşme yaptık. Görüşmelerde olumlu bir gelişmenin olduğunu öğrendik. Temenni ederim ki bu olumlu gelişmeyle buradaki örgütler, burayı biran önce terk ederler ve buranın kendi asli sahipleri gelip topraklarına yerleşirler. Türkiye'den 300 bin civarında Suriyeli topraklarına döndü. Buralar boşalınca buraların halkı da topraklarına dönecek. Biz şimdi atılacak adımla da bunun planlamasını yapacağız. Ayın 14'ünde de Soçi'de bir araya geleceğiz. Soçi'de daha önce başlattığımız zirvenin ikinci turuna başlayacağız ve yine orada da Rusya Federasyonu, Türkiye, İran üçlü olarak bu zirvemizin tekrarını yapacağız. Temenni ediyorum ki bu güzel gidişe yeni bir anlam kazandıracak, yeni bir güç katacak.

MİLLET İTTİFAKI VE HDP

HDP eşittir PKK, eşittir YPG/PYD. Hiç sağa sola bunu saptırmanın anlamı yok. Gerçek ortada. Bunu zaten başlarındaki kişiler söylüyorlar. Bunlar (HDP) kongrelerinde bile ne bayrağımızı asmışlar ne İstiklal Marşımızı söylemişlerdir. Bizim kültürümüzde, derneklerin, resmî kurumların bu tür şeylerinde İstiklal Marşı'nı okumak zillet midir? O şereftir. O şeref de şerefli olanlara yakışır. CHP'nin bunlarla beraber olması zaten anlaşılır gibi değil. Hele hele İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin bunlarla beraber böyle iş tutması, o da tabii izahı mümkün değildir.

EKONOMİMİZ ŞAHA KALKACAK

Biz ekonomide ayakları yere sağlam basan bir ülkeyiz, hayali değiliz. Yatırımlarımızla yolumuza devam ediyoruz, yatırımlarda durmak diye bir şey yok. Borsa İstanbul adeta pik yaptı, 100'ün üzerinde... Bunlar önemli şeyler, demek ki dünya gidecek yer olarak Türkiye'yi görüyor