Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşen ziyaret kapsamında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ilk durağı Ankara.

Çipras önce Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. Çipras ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çipras görüşmesi sürüyor.

Görüşmelerde Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi ve Ege'deki anlaşmazlık ana gündem maddeleri olacak.

Cumhurbaşkanı Aleksis Çipras yarın ise, İstanbul'da Ayasofya'yı ziyaretinin ardından Heybeliada Ruhban Okulu'na gidecek ve Fener Rum Patriği Bartholomeos'u da ziyaret edecek.