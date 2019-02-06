Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Cumhur İttifakı’nın miting havasında geçen Adana Aday Tanıtım Toplantısı, ortak mitinglere de model olacak. Ortak mitinglerde iki partiye gönül verenler tek bayrak altında toplanacak.

Yerel seçimler için adaylarını belirleyen AK Parti, mitingler için de çalışmalara başladı. AK Parti ile MHP, ortak aday gösterilen bölgelerde ortak miting yapmayı planlıyor. İki parti arasında yapılan görüşmelerde ortak mitinglerin hangi illerde ve ne zaman gerçekleşeceğine yönelik hazırlıklar devam ederken; mitinglerin nasıl gerçekleşeceği de netleşmeye başladı. Mitinglerde birlik ve beraberlik ruhunun gösterilmesine dikkat edilecek. İki partinin ittifakının seçim ittifakı olmadığı, bir gönül ittifakı olduğu bu mitingler sayesinde bir kez daha ortaya konulacak.

46 BİN KİŞİ KATILMIŞTI

Adana’da AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal, Julide Sarıeroğlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’nın da iştirakiyle 46 bin kişinin katıldığı Adana Aday Tanıtım Toplantısı ortak mitingler için örnek oluşturacak. Miting alanlarında söylem birliği sağlanması için iki partiye gönül verenler Türk bayrağı altında toplanacak. Mitinglerde başka bayrak kullanılmayacak. Yine ortak sloganlar kullanılırken; ittifak şarkıları da söylenecek. Böylelikle Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne yönelik söylemler miting alanına hâkim kılınacak.

Ortak adayların bulunduğu seçim bölgelerinde yürütülecek olan seçim çalışmalarında da birlik ruhuna zarar vermeyecek adımlar atılacak. Cumhur İttifakı’nın adayının seçimlerden zaferle çıkması için iki parti teşkilatları da var gücü ile mücadele edecek.