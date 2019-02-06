Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilanıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları;

"Asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan kararını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.

"Fransa'nın insanlığa karşı suçlarıyla yüzleşmesi gerekmektedir"

Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa’nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad’da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir.

"Macron'un attığı adım diyaloğu engeller"

Siyasi çıkar lobilerini memnun etmek adına, tarihçilerin ve bilim insanlarının diyalog geliştirmesi gereken bir konuda Sn Macron’un attığı bu adım, bizatihi diyaloğu engeller niteliktedir.

"Fanatik grupların yalanları normalleşmeye mani oluyor"

Ermeni diasporası içerisindeki fanatik çıkar gruplarının oluşturduğu “soykırım ekonomisi” bir sektör haline gelmiş ve sözde soykırım yalanı ile bahse konu olaylarla ilgili her türlü normalleşmeye mani olmaya devam etmektedir.

"Arşivlerin açılması talebimiz Ermenistan tarafından karşılık bulmadı"

Sayın Cumhurbaşkanımız, arşivlerin açılması ve tarihçilerin birlikte çalışması gerektiğine dair çağrısıyla pozitif yaklaşımını defaatle ortaya koymuş; sözde soykırım ekonomisinden beslenen çıkar lobisi nedeniyle Ermenistan tarafında bu yaklaşım karşılık bulmamıştır.

"Fransa-Türkiye ilişkilerine gölge düşürüyor"

Sn Macron, yaptığı açıklama ile Fransa-Türkiye arasındaki ilişkilere de gölge düşürmekte; göç krizi ve terörle mücadele başta olmak üzere işbirliği gerektiren pek çok hassas bölgesel konu var iken ortak adımlar atılmasını engelleyici rol üretmektedir.

Siyasete düşen, bölgesel refah, güvenlik, istikrar ve demokrasi için daha iyi diyalog zemini oluşturmaktır. Bu nedenle Sn Macron'a geçmişe değil bugüne ve geleceğe odaklanan kararlar peşinde koşmasını tavsiye ediyoruz.