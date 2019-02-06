Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken 8 katlı binaya ilişkin son bilgileri aktardı. '1'i ağır 7 vatandaşımız yaralı kurtarıldı.' diyen Yerlikaya, 9 yaşındaki Muhammed Alemdar enkaz altında, görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

1’i ağır 7 vatandaşımız enkazdan yaralı kurtarıldı.

İnşallah çok kısa sürede tüm enkazı arama kurtarma noktasında tamamlamak istiyoruz.

İsim listelerini basın mensuplarına ve onların sağlık durumlarını birazdan basın mensuplarına dağıtacağım.

Sevindirici bir haber vereyim; AFAD başkanımız güzel bir haber getirdi. Muhammet Alemdar'ımız, 9 yaşında, kendisiyle devamlı görüşüyoruz. Dua edelim, onu oradan sağlıkla inşallah kurtaracağız.

Yine ismini henüz bilmediğimiz ama yine AFAD başkanımız müjdeli haberi bize getirdi. Enkaz altındaki hemşerilerimizle konuşuyoruz. İsimlerini bilmiyoruz. İnşallah onları da kurtaracağız.