Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker - Ebru Karatosun

ANKARA

Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 56 gün sonra yeniden Cumhur İttifakı zirvesine ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen ve 45 dakika süren görüşmede seçim çalışmaları ele alındı. CHP ile İYİ Parti’nin iş birliği yaptığı illerdeki son durumların masaya yatırıldığı zirvede, sık sık “Zillet İttifakı’nın olduğu her yerde Cumhur İttifakı devreye girecek” vurgusu yapan MHP lideri Bahçeli’nin bazı illerde yeni formüllerin masaya yatırılması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.

KAPSAM GENİŞLEYEBİLİR

Kulislerde, bu kapsamda Millet İttifakı’nın güçlü olduğu bazı yerlerde AK Parti ya da MHP adayından birinin çekilerek Cumhur İttifakı’nın alanının genişletilebileceği konuşuluyor.

Ortak mitinglerin de konuşulduğu zirvede, yapılması planlanan İstanbul ve Adana üzerinde liderler görüşlerini paylaştı. İttifak ortaklarının adayların saha çalışmalarına ilişkin bir taktik kılavuz üzerinde çalıştığı söz konusu çalışmanın liderler zirvesinde de ele alındığı belirtildi.

YILDIRIM’IN İSTİFASI MASADA

Görüşmede ayrıca, Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın listelerin kesinleştiği tarih olan 19 Şubat’ı işaret ettiği istifa süreci ve sonrası süreç de değerlendirildi. Meclis çalışmaları ve öncelikli yasalar gündeme gelen diğer başlık oldu.