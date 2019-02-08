Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

İZMİR

Programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve çok sayıda milletvekili katıldı. Zeybekci konuşmasında, muhalefetin eleştirilerine de cevap verdi. Nihat Zeybekci, muhalefet tarafından sık sık dile getirilen “İzmir’i sattırmayacağız” eleştirilerine karşı “Biz her seferinde ‘Gönüller yapmaya geldik’ diyoruz, onlar ‘İzmir’i sattırmayacağız’ diyorlar. Bizim aklımızdan öyle bir şey geçmedi ki. Senin aklından öyle bir şey geçtiyse bilemiyorum. İzmir’in hayat tarzı problemi yoktur, hayat kalitesi problemi vardır” ifadelerini kullandı. Zeybekci’nin 63 projesinden dikkat çekenler şöyle sıralandı:

¥ Çanakkale- İstanbul, Ankara-Antalya otoyolları ile İzmir bir ulaşım merkezi hâline dönüştürülecek. İzmir’in kuzeyi ve doğu hattı arasında ikinci çevre yolu, İzmir’in trafiğini rahatlatacak.

¥ Balçova- Çiğli arasında kara yolu ve Raylı Körfez Geçişi (İZKARAY) yapılacak. İzmir’in iki yakası birbirine bağlanacak.

¥ İlk iki yılda 28 battı-çıktı yapılacak.

¥ Çandarlı Kuzey Ege Limanı Projesi, Alsancak Kruvaziyer Limanı, 6 yeni Marina, Balıkçılar limanı gibi projelerle İzmir Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olacak.

SEKİZ MİLLET BAHÇESİ

¥ Serbest Bölgeler Organize Sanayi Bölgesi, Bilim ve Teknoloji ve Yazılım Vadisi, Gıda ve Tarım Teknolojileri Vadisi, Süt ve Süt Ürünleri Bölgesi İzmir’in ekonomisini canlandıracak.

¥ İzmir’in katı atık sorununa çözüm bulacak Ayrıştırma, Depolama, Geri Dönüştürme ve Enerji Üretme Projesi ile bu problem bir buçuk sene zarfında tarihe karışacak.

¥ Körfezdeki kötü koku problemine karşı Körfez Koruma ve Kullanma Planı hayata geçirilecek.

¥ Yağmur Suyu- Kanalizasyon Arıtma Projesi ile tek bir damla su bile arıtılmadan tabiata verilmeyecek.

¥ Kayıp kaçak oranının fazlalığı nedeniyle oluşan yüksek su faturaları probleminin çözümüne katkı sağlamak için 0 ila 20 ton su tüketiminde yüzde 50 indirim yapılacak.

¥ Akıllı Kent İzmir, Örnek Mimari Şehirler İzmir’in çehresini değiştirecek.

¥ İzmir’e 8 millet bahçesi yapılacak.

¥ Urla açıklarında bulunan 6 ada üzerine yapılaşma olmadan korunacak.

¥ İzmir’e mevcut Atatürk Olimpiyat Stadı’nın yerine dünyanın en modern olimpiyat stadı yapılacak.