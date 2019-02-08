Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aday belirleme sürecinde CHP’de yaşanan iç karışıklık zirveye çıktı. Peş peşe gelen istifaların ardından parti yönetiminde de taşlar yerinden oynadı. CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi görevi bıraktığını duyurdu. Hamzaçebi, Twitter hesabından “12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” duyurusunu yaptı.. CHP’nin ağır toplarından Hamzeçebi’nin istifası partideki kavganın boyutunu gün yüzüne çıkardı. CHP Genel Sekreterinin, dudak uçuklatan yolsuzluklarıyla gündeme gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın tekrar aday gösterilmesine itiraz ettiği, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise buna kulak asmadığı ortaya çıktı. MYK’daki tartışmaların sözlü kavgaya kadar vardığı ifade edildi. Hamzaçebi’nin Maltepe'de Ercan Köymen’i istediği belirtildi. 2014’te belediye başkanı seçilen Ali Kılıç’ın bu süre zarfında ranttan 180 milyon liranın üzerinde servet edindiği iddia edilmişti.