Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP’li Yalçın, şu ifadeleri kullandı: CHP Genel Başkanı; Kandil’in muhafızı, bölücü terör örgütünün siyasi kanadı konumundaki HDP’yi kollayan baş zaptiye, yancılık ve maşalık işlevi için İP’i kurgulayan başfaildir. Pişkinlik ve aymazlık CHP Genel Başkanı’nın politik hususiyeti olmuştur. CHP, hem terör örgütünün siyasi kanadıyla kapalı kapılar ardında iş birliği yapmakta, hem de bunu inkâr ederken Türk milliyetçiliğinin siyaset platformundaki temsilcisi olan MHP’yi karalamaya çabalamaktadır. CHP’nin HDP ile iş birliği yaptığını kaydeden Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Kulağıyla ağzı arasındaki mesafe, Ankara-Kandil arası kadar uzaklaşmış bulunan Sayın Kılıçdaroğlu’nun hâlâ genel başkanlık koltuğunda oturabilmesi, CHP’nin içine düştüğü romansı perişanlığın en güçlü delilidir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun MHP’den ayrıştırma hevesiyle Ülkücülere yaranma ve hoş görünme söylemi de utanmazca ve riyakârcadır. Ülkücüler niyet okuyucusu değillerdir; ama Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesinin kendileri hakkındaki gerçek düşüncelerini iyi bilirler. Cumhuriyet'i kuran parti, Cumhuriyet düşmanlarına peşkeş çekilmiştir. CHP, 31 Mart 2019 günü hem boyunun, hem de oyunun ölçüsünü politikanın ebedî terzisi olan milletten alacaktır.