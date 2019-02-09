Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk siyasetinin yarım asrına damga vuran MHP, kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutluyor. Adana’da MHP’nin 1969’da ilk kongresini de gerçekleştirdiği Menderes Spor Salonu’nda düzenlenen 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında açılan sergiyi gezen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, içinde bulundukları salonda, 8-9 Şubat 1969’da tesis edilen ruhun, o gün oluşan kahramanlıkların kendilerine gösterildiğini anlattı. Yalçın, Türk siyasi hayatında MHP’nin çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu partinin, bu davanın siz değerli kıymetlileri, değerli insanları, bugün aramızda olmayan çok değerli arkadaşlarımızın tümü, ortaya koydukları mücadele azmiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her dönemde bekasını ayakta tutmayı başarabilmişlerdir. Şu anda aramızda olmayan binlerce, on binlerce insanımız bugün MHP’nin hâlâ ayakta ve daha nice 50 yıllar kutlaması amacıyla mücadele etmişlerdir” diye konuştu.

Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 15 Temmuz’dan bu yana uyguladığı siyasetin hangi noktaya geldiğini herkesin gördüğüne değinerek, “Ya bela ya beka’ mantığıyla hareket edilmiştir” dedi.

12 EYLÜL FETRETTİ

Semih Yalçın, MHP için bu 50 yıllık sürede Türk siyasetinde yaşanan gelişmeler çerçevesinde en zor olayın 12 Eylül olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

Bu süre zarfında MHP’nin geçtiği en önemli dönemeç 12 Eylül 1980 darbesi ve sonrasıdır. Ülkesi uğruna canını vermekten kaçınmayan Türk milliyetçileri, vatan hainleriyle aynı kefeye konuldu. Kimi idama kimi de yıllarca hapse mahkûm edildi. Ülküdaşlarımız daha mahkûm edilmeden en ağır işkencelere ve gaddarlıklara maruz kaldı. 12 Eylül öncesinin bütün hastalık ve problemlerinin hesabı bizden soruldu. Partimiz ve ülkücü kuruluşlar darmadağın edildi. Kısacası hepimizin iliklerimize kadar hissettiği 12 Eylül sonrası bizim için tam bir fetret dönemiydi. Bedeli camiamız için çok ağır olsa da bu menhus dönemi atlattık ama hepimiz çok acılar çektik, mağduriyetler yaşadık.