Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ege Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla yerel seçim çalışmalarının değerlendirileceği toplantıya katılmak için Afyonkarahisar’a geldi. Bir termal otelde gerçekleştirilen toplantıya il yönetim kurulu üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, toplantı başlamadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Destici, toplantı sonunda kendisine yöneltilen soruları da cevaplandırdı.

Gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sivas’ta Büyük Birlik Partisi’ne karşı yaptığı eleştiriler hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine, Erdoğan’ın rahatsız olduğu bazı hususların olduğunu söyledi. Kendisinin de rahatsız olduğu bazı durumların olduğunu belirten Destici şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz arkadaşlar yapmak zordur bozmak çok kolaydır. Kırmak çok kolaydır, tamir etmek çok zordur. Onun için kırmamaya bozmamaya hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Özen göstermemiz gerekiyor. Onun için biz kırılan bir şey varsa da bozulan bir şey varsa da bunun tamir ve tedavi noktasında elimizden gelen bütün hassasiyeti Büyük Birlik Partisi’nin duruşuna yakışır Alperen tavrıyla biz bunu sürdürürüz. Dün de sayın Özhaseki ve sayın Numan Kurtulmuş ile görüştüm. Bugün de arkadaşlarımız sayın Özhaseki ile bir araya geldi. Biz bir beklenti içerisinde değiliz. Bizim ittifaka bir mecburiyetimizde yok. Biz sadece devletin bekası, milletin istiklali ve istikbali noktasında inançlarımız noktasında duruşumuz noktasında bir hassasiyet ortaya koyduk. Dolayısıyla bu hassasiyetin bozulmaması noktasında da sonuna kadar elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Yeter ki yanlış anlaşılmalar varsa, yanlış bilgilendirmeler varsa bu yanlış anlaşılmaların yanlış bilgilendirmelerin ortadan kaldırılması noktasında da elimizden gelen tüm gayreti gösteririz.”

"Biz 26 yıllık bir siyasi partiyiz"

Kendilerinin hiçbir ittifaka mecburiyetlerinin olmadığına dikkat çeken Destici, "Biz 26 yıllık bir siyasi partiyiz. Tecrübeli bir siyasi partiyiz. Bizim hassasiyetimiz neydi. Biz devletimizin bekası, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin istiklalini ve istikbalini önceleyerek bu hassasiyeti koyduk. Bu hassasiyetimizi koyarken de kimseyle bir pazarlık yapmadık. Bugün de bizim tavrımız düşüncemiz aynı şekildedir. Biz doğru bildiğimiz yolda yürümeye ve ilerlemeye devam edeceğiz. Rahmetli Muhsin Başkanımızın bir sözü var. Biz haksız davalarda milyonlarla yürüyeceğimize haklı davalarda tek başımızı da kalsak yürürüz” dedi.

Sivas’ın kendileri için çok özel ve öncelikli bir il olduğunu kaydeden Destici, "Şu anda gayet güzel bir şekilde arkadaşlarımız orada çalışmalarını yürütüyorlar. Çok değerli tecrübeli bir belediye başkan adayımız var. İnşallah biz Sivas’ta seçimi kazanacağız. Hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten bizim Sivas’ta 2009 ve 2014 arası belediye başkanlığı bizde olduğu dönemde orada konuşan AK Parti’sinden, Milliyetçi Hareket Partisi’ne, Cumhuriyet Halk Partisi’nden, Saadet Partisi’ne, Alevi’sinden Sünni’sine hatta orada yaşayan ermeni vatandaşlarına kadar. Orada yaşayan herkes BBP döneminde belediye yönetimi nasıl şeffaf mıydı, dürüst müydü, doğru muydu, insan haklarına saygılı mıydı. Herkesten alacağınız cevap aşağı yukarı yüzde 100 olumlu olacaktır. Biz Sivas’ta şunu gördük. Sivas halkımızın vatandaşlarımızın kardeşlerimizin o 2009-2014 arası belediyeciliğe bir özlemleri var. İnşallah bu seçimde onlar bu özlemi giderecek. Biz inşallah kaldığımız yerden hizmete devam edeceğiz” diye konuştu.