CHP Emet İlçe Başkanı Fevzi Şen'in sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği açıklandı. Sağlık sorunları dolayısıyla görevinden istifa eden Fevzi Şen'in yerine, Kütahya CHP İl Başkanlığı tarafından Emet Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Musa İnci’nin CHP Emet İlçe Başkanlığı görevine atandığı bildirildi.
CHP Emet İlçe Başkanı Fevzi Şen partisinden istifa etti
09.02.2019 - 21:17 | Son Güncelleme: 09.02.2019 - 21:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Emet İlçe Başkanı Fevzi Şen'in sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fevzi Şen,
603543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/603543.aspx
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