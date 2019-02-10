Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜYAP Adana Fuar Alanı’nda partisinin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Burada önemli mesajlar veren Bahçeli “Partimizin 50. yılı kutlu olsun. Niyaz ederim ki tarihî varlığımız, haklı bahtiyarlığımız ebedi olsun. Allah’a şükrediyorum ki 9 Şubat 1969’dan tam 50 yıl sonra yine aynı yerdeyiz, yine aynı çizgideyiz, yine aynı iradenin izindeyiz” ifadelerini kullandı.

BELA MI CEFA MI HEBA MI?

Bahçeli, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimi bir beka imtihanı olarak değerlendirdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize ‘saray bekçisi’ diyen Kılıçdaroğlu’na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. O da biliyor ki Türkiye’nin bekası için bekçi olmaya hazırız. O da görüyor ki Türk milletinin bekası için bekçilikse bize düşen seve seve yaparız. Allah’tan emperyalizmin piyonu değiliz. Allah muhafaza, terör örgütlerinin taşeronluğuna heves etmiyoruz. YPG’ye ‘vatanlarını savunanlar’, hendek kazan teröristlere ‘arkadaş’ demiyoruz. 15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyen alçalmanın muhatabı değiliz.”

Kemal Kılıçdaroğlu’na, “CHP’nin mirasını yiye yiye kuşa çeviren bela mıdır, cefa mıdır, heba olmuş bir siyaset enkazı mıdır?” diyerek tepki gösteren Bahçeli, “Geldiğimiz bugünkü aşamada İP, Kandil’e bağlandı, HDP’ye bulandı, CHP’ye dolandı, Pensilvanya’yı çoktan dolaştı. Üstelik CHP-İP-HDP-ÖDP zillet ittifakı, aziz ülküdaşlarımı 12 Eylül’den sonra kurulan zulüm mahkemelerinde inim inim inleten bir işkencenin oğlunu İzmir’den Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdi. İP’in başkanı buna tam destek verdi. ‘Babadan oğula suç geçmez’ diyerek telaşını gizlemeye heves etti” ifadesini kullandı.

ZİLLETİN TAŞLARI

“Zulüm savcısı Nurettin Soyer aralarında Başbuğumuzun da bulunduğu yaklaşık 220 ülküdaşımıza idam cezası isterken, hiç mi dudağı titremedi, hiç mi bu kadarı fazla diyemedi?” diye soran Bahçeli şunları söyledi: Biz yıllarca ses çıkarmadık, sızlanmadık, şikâyet etmedik. Babasıyla gurur duyan Tunç Soyer ismine rıza göstermemizi de hiç kimse beklemesin. Zilletin taşları iyice yerli yerine oturmuştur. Kılıçdaroğlu’nun siyasi tükenişine çok az kalmıştır. ‘Nurettin Soyer’e hakkını yemeyelim, başarılı bir hukukçudur’ sözlerinin cürüm ve ceremesine demokratik olarak katlanacağı günler yakındır.

HELALLEŞMEYE HAZIRIM

Bahçeli, “Üç Hilalin” altında toplanma zamanı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı: “50’nci yıl münasebetiyle diyorum ki aramızdan bir vesileyle kopup giden, gözü Üç Hilal’de kalan, ‘bir hatadır yaptık’ diyen, samimi pişmanlık yaşayan, yuvasının özlemini çeken, ‘Ülkücü ülkücünün kurdu değil yurdudur’ diyen her kardeşimle, her dava arkadaşımla helalleşmeye hazırım. Onlara sadece kapımızı değil, gönlümüzü de açıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Kuvayi İnzibatiye’nin yolundan gitsin gidebildiği kadar. Anzavur’un, Ali Kemal’in, Sait Molla’nın, tüm mandacıların izinden yürüsün yürüyebildiği kadar. Biz Türk asırlarının beka davasını sonuna kadar savunacağız. 50 yılda mahcup olmadık, gelecek 50 yıllarda da inşallah olmayız.”

KUTLAMADAN NOTLAR

ARVASİ MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşması sırasında merhum yazarımız Seyyid Ahmet Arvasi, ile Cemil Meriç ve Ziya Gökalp’in sözlerinden alıntılar yaptı. Bahçeli “Merhum Seyyid Ahmet Arvasi’nin işaret ettiği gibi, insanlar, büyük ülkülere şuurla hizmet ettikçe şeref kazanırlar” dedi.

TÜRKEŞ JESTİ

MHP lideri Bahçeli konuşmasına başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 50. Yıl hediyesinden dolayı teşekkür etti. Bahçeli, “Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımıza ayakta takdir, tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

AK PARTİ ORADAYDI

Kutlamaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Jülide Sarıeroğlu’nun yanı sıra Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru, Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci ve AK Partili Sağlık, Gıda ve Politikalar Kurulu üyesi Necdet Ünüvar da katıldı.

1969’da kongrenin yapıldığı Adnan Menderes Spor Salonu’nda “1969’dan Günümüze MHP” adlı bir sergi açılışı gerçekleştirildi.