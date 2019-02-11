Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı’nda Atatürk Kültür Merkezi temel atma törenine katıldı. Projenin Türkiye’nin sanat ve kültür alanında çığır atacağını aktaran Cumhurbaşkanı şunları söyledi: Kültür şehrimizin, İstanbul’un şanına yakışır bir eseri hizmete sunacağız.

ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Eski binayı kendi marjinal ideolojilerinin merkezi olarak görenler, ilk günden itibaren bu projeyi engellemeye çalıştılar. Cami yapacağımız, AVM yapacağımız gibi olmadık yalanlara başvurdular. Raporlar eski binanın depreme dayanıklılık bakımından bir gecekondudan farklı olmadığını göstermiştir. Eski bina, 15 milyonu aşan nüfusu, sanata artan talebiyle İstanbul’un beklentilerine cevap veremiyordu. Eski binanın tamiri ve güçlendirmesi bakımından hazırlanan proje de bu çevrelerce dava konusu yapılarak engellendi. Bu sözde sanatseverlerin Gezi olayları sırasında neler yaptıklarını, milletimizi nasıl aşağıladıklarını, terör örgütünün paçavralarıyla eski binayı nasıl kirlettiklerini hepimiz çok iyi biliyor, hatırlıyoruz.

TEHDİDE BOYUN EĞMEDİK

Güya AKM hassasiyetiyle hareket edenler Gezi’de Atatürk Kültür Merkezini demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı yakıp yıkmanın aracı hâline getirdiler. İstiklal Caddesi’nde yaşadık, AKM’nin cephesinde yaşadık. Ne yapacaktık, seyir mi edecektik? Biz bunların tehditlerine boyun eğmedik. Biz hizmet aşkıyla yolumuza devam ettik. Burası bir kültür merkezi değildir, son beş yıldır millî iradeye kasteden vatan, millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacak. İstanbul kendini bu projede bulacak. AKM milletin değerleriyle, inancıyla insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır.

HAL TERÖRİSTLERİNİN İŞİNİ BİTİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandık görevlileriyle İstanbul’da bir araya geldi. Sandıklarda en ufak bir sızmaya, kaçağa izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, AK Parti teşkilatlarından seçimlere kadar gayretle çalışmalarını istedi. “Önceden kahve dağıtıyorduk, şimdi çay dağıtacağız” diyen Cumhurbaşkanı “Bu hazırlanan 250’şer gramlık çay poşetlerimiz var. Teşkilatımız bunları size teslim edecek siz de bunları teslim edeceksiniz ve keyifli saatler diyeceksiniz. Bununla evlere gireceğiz” dedi. Konuşmasında fahiş fiyatları eleştiren Erdoğan, pahalı sebze meyve fiyatlarını ucuzlatmak için açılacak tanzim satış merkezlerinin hizmete alınacağını hatırlattı. Erdoğan “Fakat şimdi hükûmetimiz el ele verdi. Siz böyle mi yapıyorsunuz, şimdi sizlere tanzim satışlarla illere giriyoruz. Bizler maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız” diye konuştu. Rapor tutmak için hale giren bakanlık müfettişlerinin saldırıya uğradığını söyleyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Ticaret Bakanlığından müfettişler, hale gitmişler. Halde rapor tutacak olan bu müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Niçin? Çünkü kovana çomak sokulduğu için. Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki, devlet nasıl teröristlere Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te mağaraların içinde işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz.

İKİ MÜJDE VERDİ

∂ Rami Kışlasını İstanbul’un en büyük kütüphanesi yapıyoruz. İnşallah hedef 6 milyon ciltlik bir kütüphaneyi İstanbullumuza kazandırmak.

∂ Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak. Amacımız daha çok okuyan bir toplumun inşasına katkıda bulunmaktır.