Mesajda son derece üzüldüğünü vurgulayan Aliyev, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileterek, yaralılara şifa diledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Erdoğan’a taziye
12.02.2019 - 19:13 | Son Güncelleme: 12.02.2019 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'da 8 katlı binanın çökmesi ve helikopter kazasında yaşamını yitirenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Etiketler : İlham Aliyev,
604271 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/604271.aspx
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