Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle HDP eski Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, HDP Van eski Milletvekili Yıldırım hakkında,  sosyal paylaşım sitesi Twitter' da, "Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var.  PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyin. Bizi de  bitirecek. Topalınızla, reisinizle, hav hav yapanınızla. Pek yakında.", "Merak  etmeyin yakında dişlerimiz siz ve ortağınız olan tüm faşistlerin gırtlağında  olacak", "Bahçeli ve Erdoğan sayesinde pek yakında Türkiye diye bir yer  kalmayacak. Ama Kürdistan hep vardı ve var olmaya devam edecek. Biji Kürdistan."  sözleri ve diğer suç unsuru taşıyan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, söz konusu paylaşımlarıyla ilgili  Nadir Yıldırım hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve  düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma yürütülecek.