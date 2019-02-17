Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Katrugalos ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Katrugalos'u yeni görevinden dolayı tebrik etti. Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanlığı görevini dün Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrugalos'a devretmişti. Katrugalos, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vekili, İçişleri ve Yeniden Yapılanma Bakan Vekili ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekilliği görevlerinde bulunmuştu.