Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazı işleri müdürlüğünün kapatıldığı gerekçesiyle dilekçe alınmazken, aynı dilekçe dün faks ve kurye ile parti genel merkezine ulaştırıldı. Olağanüstü PM talebinde bulunan isimler ayrıca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yaşanan gelişmelerle ilgili bir de mektup gönderdi ancak mektubun içeriği paylaşılmadı. CHP tüzüğüne göre, 60 PM üyesinin 5’te 1’inin çağrı yapması durumunda Genel Başkan bir hafta içinde PM’yi olağanüstü toplamak zorunda. Ancak, çağrı yapan PM üyeleri aday listeleri en geç salı günü saat 17.00’de teslim edileceğinden Genel Başkanın, çağrının içeriğini göz önünde bulundurarak, salı gününden önce PM’yi toplaması gerektiğini belirtiyor.

CHP’de PM’nin olağanüstü toplanması talebiyle imza veren PM üyeleri şunlar: Ali Şeker, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Ekrem Kerem Oktay, Yaşar Seyman, Müslim Sarı, Hakkı Süha Okay, Haluk Pekşen, Erdal Aksünger ve Gaye Usluer.

Selin Sayek Böke PM’yi olağanüstü toplantıya çağırmalarıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında “MYK’ya yetki devri sonrası yaşananlar, başta Maltepe ve Siverek olmak üzere bazı adaylıklar örgütümüzde ve parti kamuoyunda rahatsızlık oluşturdu. Bu tartışmalara son vermenin yolu PM’nin toplanmasıdır” demişti.