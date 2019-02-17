Soylu, Akdere AK Parti Seçim Bürosu'nun açılışında, 31 Mart akşamı  halkın vereceği kararla sadece belediye başkanının ve sadece belediye meclis  üyelerinin seçilmeyeceğini söyledi. 31 Mart akşamından sonra Türkiye'de 4,5 yıl  seçim olmayacağına işaret eden Soylu, "Cumhur İttifakı ile beraber Tayyip  Erdoğan'ın ayağına sahada topu verin de bakın bakalım bizim karşımızdakilerin o  kalesinde bir doksana, bir çatala nasıl takıyor." diye konuştu.

Son yıllardaki terörle mücadeleyle PKK'lıların dağlarda "fare gibi"  kaçtığını vurgulayan Bakan Soylu, "PKK'lılar, nereye kaçarlarsa kaçsınlar,  Irak'ın kuzeyine de kaçsalar, Suriye'nin içlerine de kaçsalar, onlara bu millete  çektirdiklerinin bedelini ödetmezsek namerdiz." ifadesini kullandı.

"Öyle işi başlatınca yarım bırakmam"

Trafikte işleri biraz sıkılaştırdıklarını anlatan Soylu, şunları  kaydetti:

"Yaya öncelikli trafiğe de asılacağım. Öyle işi başlatınca yarım  bırakmam. Yaya öncelikli trafikte, yaşlılar, engelliler, anneler, babalar, yaya  geçidine öğrenciler girdiği andan itibaren araba frene basacak. Bastırmasını  biliriz, siz merak etmeyin. Önemli bir rakam veriyorum. 2017'de trafiğe 7 bin 427  can verdik. Bu büyük rakam değil mi? Anadolu'da bir ilçe kayboldu, bu o demektir.  Şimdi, kasım, aralık, ocak ve şubat ayı 15'i itibarıyla trafikte ölümler yüzde 35  azaldı. Şimdi bin trafik polisi daha verdik. Onlar da başlıyorlar. Bu 7 bin 427  de kaç yapar biliyor musunuz? Yılda 2 bin 300 kişinin azalması demek."

Soylu, konuşmasının ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.