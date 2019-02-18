Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Uzun seneler belediye başkanlığı ve bakanlık görevlerinde bulunan, şu anda AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Özhaseki, seçime 41 gün kala gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki’nin, öğrencilik hayatı, seçim çalışmaları ve projelerine dair sorularımıza verdiği samimi cevaplar şöyle:

¥ Mühendisliği siyasi olaylardan dolayı yarıda bıraktınız. Avukatlık okudunuz ancak mesleğinizi icra etmediniz. Bu anlamda içinizde ukde kaldı mı?

Bir anlamda bir hevesiniz kalıyor tabii. Mühendislik ilk göz ağrımdı. Devleti yıkmak isteyenlerle mücadele etmek durumunda kaldık. Yaşanan gelişmelerden ötürü gidemedim. Sonra devam zorunluluğu olmayan bir bölüm ve okul aradım. İstanbul Hukuk’u kazandım. Mezun oldum ama hiç avukatlık yapamadık. Aile esnaf, onların işleriyle ilgilenmek durumunda kaldım.

NE OLUYOR ARKADAŞ, BURASI TÜRKİYE!

¥ Öğrencilik yıllarında neler yaşadınız?

İyi ki mühendislik yazıp o fakülteye gitmişim ve mücadele etmişim. Fakülteye girdiğim zaman duvarlara bir baktık, bölücü terör örgütünün sloganları, terörist faaliyetlerin sözleri yazıyor. Ne oluyor arkadaş? Burası Türkiye. İşte o gün anladım ki, bu topraklar üzerinde ameliyat yapmak isteyenler var. Biz de o günün şartları içerisinde mücadele ettik. Derslerimize giremedik, imtihanlarımızı olamadık ama hiç kimseye boyun eğmedik.

AİLEYE AYRILAN VAKİT AZALDI

¥ Önümüz seçim ve yoğun olarak çalışıyorsunuz. Ailenize nasıl zaman ayırıyorsunuz?

Siyasette yirmi beş yılı devirdik. İşimiz gücümüz şehirler; derdimiz vatan ve millet oldu. Tabii bunca iş güç arasında ailemize ayırdığımız vakit de azaldı. Ama Allah razı olsun hep yanımda durdular. Geçenlerde ‘Yarım saat fırsatım olsa da bir köşede uyusam’ demiştim. Sosyal medyada gençler bunu alıntılayıp ‘Final haftasında biz de öyle diyoruz Başkan’ım, biz de sizdeniz’ yazmışlar. Çok güldük arkadaşlarla. Siyasette de sürekli bir vize haftası, final haftası var. O yüzden kendimize pek vakit ayıramıyoruz. Yürüyüşü, yemek yapmayı ve şiiri seviyorum. Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek şiirlerini sık sık okurum.

CHP LİDERİ YILLARDIR BENİMLE UĞRAŞIYOR

¥ Sizin adınıza CHP tarafından yürütülen bir algı operasyonu olduğu iddia ediliyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?

Ana muhalefet liderinin bize attığı iftiraların ardı arkası kesilmez. Yıllardır benimle uğraşır kendisi. Yine bir yalan söyledi. Yine dava edip tazminat kazandık. Kendisinden kazandığımız tazminat ile Ankara döneri dağıttık. Onlar kuru iftiralarına devam etsinler ki, Ankaralılara bol bol ikram edelim.

ZİLLETE GEÇİT YOK!

Özhaseki “Cumhur İttifakı’nın temel prensibi devletin beka meselesidir. Sırtını bir yerlere yasladıklarını söyleyenlere, Ankara’dan değil de başka başkentlerden medet umanlara karşı kurulmuştur. Devlet Bey’in tabiriyle zillet ittifakının kazanma riski olduğu yerlerde AK Parti ve MHP adayları, önde kim varsa onun lehine çekilecekler. Yaklaşık 20 kadar il üzerinde istişarelerimiz sürüyor. Zillete geçit vermeyeceğiz” dedi.

ORTAK LİSTE OLABİLİR

¥ Meclis üyeliklerinde tek liste olacak mı?

Elbette, niçin olmasın. Bunun da görüşmelerini yapıyoruz. Bazı yerlerde ortak listeler olabilir. Nihayetinde 24 Haziran gibi bir ittifak kanun ve içeriği yok. O zaman ara formüller üretmek zorundasınız.

KALE DENİLEN YERLERİ YIKACAĞIZ

¥ Aday gösterilmeyen illerde ya da ilçelerde kırgınlıklar oluyor mu?

Mesele beka olunca ne AK Partili kardeşlerim ne MHP’li kardeşlerim asla ‘ben’ duygusuna kapılmadılar. Aksine kim lehte çekilirse aday kardeşlerimiz mevcut adayın yanında dağ gibi duruyor. 31 Mart’ta zilletin hasbelkader bir başarı sağlaması Yeni Hükûmet Sistemi’ni tartışmalara götürebilir. ‘Parlamenter sisteme döneceğiz’ diyorlar. Ülkücü kardeşlerim de bu ve benzeri hassasiyetlerinden ötürü eminim ki, bütün güçleriyle bizi destekleyecektir.

¥ Sürpriz beklediğiniz il ve ilçeler var mı?

Şimdi adres göstermek doğru olmaz. Ama inşallah ‘kale’ denilen yerleri yıkacağız ve Cumhur İttifakı oralarda başarı sağlayacak. 1 Nisan sabahı büyük bir zafer kazanacağız.

¥ Rakibiniz eski MHP’li. Bu sizin için bir dezavantaj mı?

MHP’yi ‘CHP’lileşti’ diye suçlayıp CHP’den iki dönem aday olmuş birisi. MHP’li kardeşlerim her şeyi görüyor. O yüzden hiçbir sorun olmayacaktır.

¥ Sizin de geçmiş yıllarda MHP ile bir geçmişiniz var öyle değil mi?

Evet, öğrencilik yıllarımda Ülkü Ocakları geçmişim var. Yurt başkanlığı yaptım. Hacettepe’de terör örgütü mensuplarına karşı mücadele ettik. İşte o zamanlar Ülkü Ocakları mensubu olarak bu mücadeleyi sürdürüyorduk.

ÖRGÜT UZANTISININ SONU HÜSRAN...

¥ Soy ve köken tartışmalarında sizin soyadınıza takıldılar. “Karakebap” olan soyadınız, “Özhaseki” olarak değiştirilmiş. Tartışmalara sebep olacak kadar önemli mi?

Bu dar ve sığ kafalılıktır. Mikromilliyetçilik yapmaktır. Milliyetçilik yapacaksınız makro düzeyde yapalım. Milletin ve devletin, gönül coğrafyamızın davasını güdelim. Yirmi birinci yüzyılda yaşıyorsunuz ve insanları ehliyetlerine veya icraatlarına göre değil de kütüğüne göre ayırıyorsunuz. Bu, zımnen bölücülük yapmaktır. Biz Ankaralı hemşehrilerimle gönül dilini konuşuyoruz. O yüzden çok da iyi anlaşıyoruz. Bu kötü sözlerini onlara iade ediyorum.

¥ Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde halk, kayyumun çalışmalarından memnundu. Ancak, ne kadar memnun olsalar da vatandaş yine oyunu HDP’ye verecek diye bir algı var.

Hiç zannetmiyorum. Anketler yaptırdık. Vatandaşlarımız kayyumlar ile hizmet gördü. Asfalt gördü, altyapı gördü. İnşallah vatandaşlarımız adaylarımıza oy verecek ve doğuda terör örgütünün uzantısı bir hüsrana ve bozguna uğrayacak.

BARINAKLAR HAPİSHANE OLMAMALI

Biz Türkler Asya’da bozkırda sürülerle gezerken yanımızda daima keçiler, atlar ve çoban köpekleri olmuş. Yani bir geleneğe bağlıyız. Bu bakımdan hayvanların varlığını ve hayatlarını da önemsiyoruz. İnşallah Meclis’te de hayvan haklarıyla ilgili bir kanun çıkacak. Biz de hayvanlarımızı şehrimizde sahipsiz bırakmayacağız. Ankara’da ciddi problemlerden biri bu. Başıboş gezen hayvanları barınağa getirip sağlık kontrolünden geçirerek kısırlaştıracaksınız. Barınaklar hapishane olmamalı. Onlar için tabii ortamlar hazırlayacağız.

ANKARA'YI YEŞİLE BOĞACAĞIZ

Ankara son 25 yılda çok gelişti. Ancak bazı eksiklikler olduğunu düşünüyorum kendimce. Ulaşım mesela. Özellikle mesai çıkış saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Bunu çözmek için raylı sistemleri devreye sokacağız. On üç adet millet bahçesi projemiz var. Âdeta Ankara’yı yeşile boğacağız. Çocuk Köyü Projesi ile çocuklarımız hem hayata hazırlanacak hem de yeni bilgiler öğrenecek. Hazırladığımız 11 ana başlıkta 111 proje vatandaşlarımızın beklentilerine bir cevap ve bizim de vatandaşlarımıza sözümüzdür.