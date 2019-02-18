Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

YSK’nın açıkladığı seçim takvimine göre listelerin hazırlanması için bugün son gün. Listeler yarın mesai bitimine kadar seçim kurullarına teslim edilecek. Cumhur İttifakı kapsamında yaklaşık 20 ilde meclis üyeliklerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi kararı üzerine başlatılan çalışmalarda sona gelindi. AK Parti ile MHP kurmayları arasında gerçekleşen görüşmeler kapsamında ittifak yapılacak illerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Belediye ve il genel meclisi listeleri de iki partiden ortak isimler ile oluşturulacak. Bu listelerin hazırlanması sonrasında son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli verecek.

İki liderin onayının ardından listeler yarın seçim kurullarına teslim edilecek. Aynı gün ittifakın genişlediği seçim bölgeleri ve bu bölgede hangi partiden aday gösterildiği de kamuoyu ile paylaşılacak. Yine tüm seçim bölgelerinde belediye başkan adaylarının yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi adayları da kesinleşmiş olacak. 22 Şubat Cuma günü ise geçici aday listeleri duyurulacak. Yapılan itirazlar ve eksiklerin tamamlanması sonrasında 2 Mart tarihinde kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dâhil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek.