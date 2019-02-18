Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin ve ortağının tavırlarından cesaret alan Kandil’deki terör baronlarının artık doğrudan AK Parti’yi ve Cumhur İttifakı’nı hedef göstermeye başladığını söyledi.

Afyonkarahisar ve Balıkesir’de halka hitap eden Erdoğan, CHP’nin PKK’ya bel bağladığını belirterek, “Biz CHP gibi üç beş fazla oy almak için Pensilvanya’daki o şarlatana, Kandil’deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz. Biz, laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın, Türkiye’yi hedefleri, hayalleriyle buluşturmanın gayretindeyiz. Konuştuğumuz zaman da CHP’nin başındaki zat gibi yalanla, iftirayla değil yatırımlarımızla, hizmetlerimizle, projelerimizle konuşuyoruz” dedi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu aleyhinde “yalan ve iftira” içerikli beyanları nedeniyle açtığı bütün davaları kazandığını belirterek, “Biliyorsunuz birisinden bir buçuk milyon, birisinden bir milyon. İnşallah şimdi onları aldıktan sonra da hemen Mehmetçik Vakfımıza hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçiğimi hep küçümsemiştir. Afrin’e girdiği zaman onlara maalesef yanlış yapmıştır. Teröristlerle mücadele ettiklerinde yanlış yapmıştır ve hiçbir zaman vatansever bir tutum göstermemiştir” ifadesini kullandı.

Erdoğan, “İşte şimdi Kandil’deki teröristler ona talimat veriyorlar ve HDP’ye ne diyorlar, ‘CHP ile beraber seçime gireceksiniz’ diyorlar. Bay Kemal de bunu yerine getiriyor. Yanında bir de adı ‘İYİ’ olan bir parti var. Bir de yanlarında adı Saadet olan bir particik var. Bu dörtlü çete, kongrelerinde İstiklal Marşı okutmayan, benim şu güzel bayrağımı dahi astırmayan HDP ile kol kola giriyor. Normal şartlarda sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler, kapalı kapılar ardında ‘al gülüm ver gülüm’ pazarlığına girebiliyor” diye konuştu.

CHP’nin ve ortağının tavırlarından cesaret alan Kandil’deki terör baronlarının artık doğrudan AK Parti’yi ve Cumhur İttifakı’nı hedef göstermeye başladığını belirtti.

Erdoğan “Ne diyorlar, ‘Batıda AK Parti’yi çökerteceğiz’. Önceki gün bir tanesi çıkmış, ‘AK Parti’nin karşısında kim varsa onunla birlikte olun’ diye emir veriyor. Oradan talimatı alan bu örgütün Meclis’teki temsilcileri de çıkıyor, ‘şuralarda kazanacağız, Batıda AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz’ diyor. Millet yerine, bölücü örgütün desteği ve Pensilvanya’nın icazetiyle seçim kazanma hayali kurmak Türk siyaseti adına gerçekten utanç vericidir” değerlendirmesinde bulundu.

CHP POLİSE DEĞİL HAİN TERÖRİSTLERE SAHİP ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP’li vekil Saliha Aydeniz’in bayan bir polisin kolunu ısırdığı olayı hatırlatarak şöyle konuştu: “Bu saldırı karşısında ne CHP’den ne de ittifakın diğer ortaklarından tek bir kınama ve eleştiri duyulmadı. Aynı şekilde geçen hafta Adana’da Seyhan’daki seçim büromuza arkadaşlarımız toplantı hâlindeyken bölücü örgütün uzantıları tarafından bir terör eylemi düzenlendi. Bu kesimlerden yine bir tepki gelmedi, ancak aynı CHP, bölücü örgütün emriyle yapılan eyleme hukuki sınırlar içinde müdahale eden polislerimizi ‘vekiller dövülüyor’ diyerek hedef göstermekten çekinmiyor. Özellikle söylüyorum, polisimize saldıranlara karşı tek söz etmeyenler, bölücü örgütün siyasi uzantılarına siper oluyor. Bunun adı ikiyüzlülüktür, bunun adı, millet ve demokrasi düşmanlarına payandalık yapmaktır, bunun adı sokak terörüne sahip çıkmaktır” ifadelerini kullandı.

“Bugün CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altındadır” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “CHP, şehirlerimiz, ülkemiz için en küçük bir projesi, hayali, hedefi olmayan, sadece kendi hiziplerinin, kendi ekiplerinin ikbali için çalışan dar kadrocu bir yapının esiri durumundadır. 31 Mart, siyaset mühendisliklerinin bir defa daha hüsrana uğradığı gün olacaktır.”

LİSE MEZUNLARI İÇİN ASKERLİK 6 AY + 6 AY OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Balıkesir mitinginde yeni askerlik sisteminin ayrıntılarını açıkladı. “Lisans ve lisansüstü için belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor” diyen Erdoğan şu bilgileri verdi:

“İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz. İki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta döneminde maaş ödenecek. Lise ve altı mezunlar için ‘6 ay+6 ay’ askerlik uygulaması getiriyoruz. Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecek. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacak.

Dövizle askerlik uygulaması sürecek. Bedelli askerlik uygulamasını belirli bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hâle getiriyoruz. Eğitim durumuna bakılmaksızın herkes bedelli askerlik yapabilecek. Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor.”