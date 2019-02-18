Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevini bırakmaya hazırlanıyor. Yıldırım, Meclis’te bir veda yemeği de düzenleyecek. Yıldırım’ın istifa kararının Salı günü Genel Kurul’da okunmasıyla Meclis Başkanlığı seçim takvimi de resmen işlemeye başlayacak. 5 gün içinde, yani 23 Şubat’a kadar, siyasi partilerin Meclis Başkanı adaylarını netleştirmesi gerekiyor. İşte bu noktada da gözler AK Parti’ye çevrilmiş durumda.

Meclis için başkan adayları arasında kulislerde, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop’un isimleri konuşuluyor. Zira MHP de daha önce aday çıkarmayıp AK Parti’nin adayını destekleyeceklerini açıklamıştı. CHP’nin adayı olarak da Grup Başkanvekili Engin Altay’ın adı geçiyor. Seçimin 24 Şubat Pazar günü yapılması bekleniyor.