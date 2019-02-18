Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarla ilgili olarak, "Bu çerçevede Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir düzenleme hazırlığı var Adalet Bakanlığı tarafından. Sadece sağlıkta şiddet değil, genel şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili bir çalışma yapılıyor." ifadelerini kullandı.
Sağlıkta şiddete 2 yıldan az cezalara yeni düzenleme
18.02.2019 - 13:40 | Son Güncelleme: 18.02.2019 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca, "Sadece sağlıkta şiddet değil, genel şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili bir çalışma yapılıyor." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı,Fahrettin Koca,sağlıkta şiddet,
605431 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/605431.aspx
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