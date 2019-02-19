Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANKARA

CHP’nin kaleleri olarak görülen bazı il ve ilçelerde aday gösterilmeyen isimlerin DSP’ye geçerek aday olması, oyların bölünmesi kaygısını da beraberinde getirdi. Bu kaygı bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından itiraf edildi. Kılıçdaroğlu, İzmir’in Aliağa ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde DSP adayının oyları bölmesi sebebiyle seçimi kaybettiklerini söyleyerek, son dönemde CHP’den istifa edip başta DSP olmak üzere diğer partilerden aday olan isimleri eleştirdi.

BÖLÜNME KAYGISI

Aday belirleme sürecinde yoğun tartışmalar ve istifalarla sarsılan CHP’de, aday gösterilmeyen isimler tek tek DSP’ye geçiyor. Şişli’de Mustafa Sarıgül, Marmaris’te Ali Acar, Avcılar’da Handan Toprak Benli CHP’den istifa ederek DSP’den aday olmuştu. Bodrum’da yeniden aday gösterilmeyen Mehmet Kocadon da DP’den aday olmaya hazırlanıyor. Ankara’da ise DSP’den son dakika hamlesi geldi. DSP, CHP’den Çankaya Belediye Başkanlığı görevi yapmış olan Haydar Yılmaz’ı Ankara’da aday gösterdiğini duyurdu.

MHP ADAYI ARADAN SIYRILMIŞTI

2014 seçimlerinde İzmir’i Aliağa ilçesinde DSP’nin de aday çıkarmasından dolayı oyların bölünmesi ve sonrasında seçimin kaybedilmesine benzer durumların 31 Mart’ta de yaşanması riski CHP yönetimini kara kara düşündürüyor. 2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını Aziz Kocaoğlu ile kazanan CHP, 4 ilçeyi kaybetmişti. Bu ilçelerin başında Aliağa geliyor. 2009’da yüzde 49,4 oyla ilçe belediyesini kazanan CHP, 2014’te koltuğu MHP’ye kaptırmıştı. 2009 seçimlerinde 3. sırada yer alan MHP, 2014’teki seçimlerde oyların yüzde 32,2’sini alarak belediyeyi kazanmıştı. AK Parti yüzde 30 ile ikinci, CHP yüzde 20.4 ile 3., DSP ise yüzde 12.3 ile 4’üncü sırada yer almıştı.

ŞİŞLİ’DE SARIGÜL ETKİSİ

CHP’den DSP’ye geçişlerin sembol ismi Mustafa Sarıgül, Şişli’den aday gösterilmeyince CHP’den istifa ederek DSP’ye geçmişti. 2014 yerele seçimlerinde Şişli’de yüzde 61,6 oy alan CHP’nin, 31 Mart seçimlerinde Mustafa Sarıgül’ün DSP Şişli Belediye Başkan adayı olması nedeniyle önemli bir oy kaybı yaşayacağı konuşuluyor. Şişli’de önemli bir tabanı olan Mustafa Sarıgül’ün CHP’nin oylarını bölebileceği, 2014’te yüzde 27,5 oy alan AK Parti’nin Cumhur İttifakı’nın etkisiyle ipi göğüsleyebileceği değerlendiriliyor.

AVCILAR DA FARKLI DEĞİL

CHP’de yeniden aday gösterilmeyen Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de DSP’ye geçmişti. 2014 seçimlerinde AK Parti’ye karşı 4 puan farkla Avcılar’ı kazanan CHP’nin 31 Mart seçimlerinde ilçeyi kaybedebileceği değerlendiriliyor. DSP Avcılar’da etkisiz de olsa Handan Toprak Benli’nin belli bir oy potansiyelinin olduğu belirtiliyor. 2014 yerel seçimlerinde Avcılar’da CHP, yüzde 44, AK Parti yüzde 41, MHP ise 9,1 oranında oy almıştı.

MARMARİS RİSKLİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde CHP’li Belediye Başkanı Ali Acar partisinden istifa edip DSP’nin adayı olmuştu. CHP 2014 yılı seçimlerinde yüzde 49,7, AK Parti yüzde 35, MHP ise yüzde 7,6 oy almıştı. 31 Mart’ta DSP’nin devreye girmesinin dengeyi değiştireceği değerlendiriliyor.

BODRUM RİSKLİ

Yerel seçimlerde ‘riskli’ olarak değerlendirilen bir başka CHP belediyesi de Muğla’nın Bodrum ilçesi... 2014 yerel seçimlerinde CHP Bodrum’da yüzde 50 oy alsa da mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un CHP’den istifası ve ardından DP’den aday olacağının belirtilmesi, CHP’nin oylarının bölünme riskini ortaya çıkardı. 2014 yerel seçimlerinde MHP Bodrum’da yüzde 36,4, AK Parti ise yüzde 8,5 oy almıştı.

ASIL BÖLÜCÜ CHP

Bülent Ecevit’in partisi DSP’nin yaptığı sürpriz transferler CHP’yi panikletti. Partisinin kalesi gördüğü birçok şehri kaybetme korkusu taşıyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en güvendiği iki ismi DSP’ye gönderdi. DSP’liler, Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun’un kendilerine ittifak teklifinde bulunmak için geldiğini zannetti. Ancak CHP’liler “Bizden istifa ederek DSP'ye gelmeye çalışan arkadaşları kabul etmeyin” diye ricada bulundu. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, teklife tepki gösterdi. Bunun üzerine CHP kanadından “DSP'nin seçimlere sokulması bir projedir” açıklamaları yapıldı.

Dün DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz ile bir araya gelen Aksakal sessizliğini bozdu. DSP lideri “Asıl oy bölücülügünü seçmenine cemaatçi, ülkücü, sağcı aday dayatması yaparak 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' zihniyetindeki CHP yöneticilerinin kendileri yapıyor. 3 Kasım 2002 seçimlerinde DSP'nin yüzde 22 oyu başka partilere gitti. Biz hiç ortalığa dökülüp, 'aman bizim oylarımızı böldüler' diye bağırmadık. Vatandaşın takdiri öyleydi ama bunlar 'DSP olmasın biz olalım' diyor" şeklinde konuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise MYK toplantısından sonra yaptığı açıklamada, CHP’li heyetin DSP’ye işbirliği için gittiğini savundu.

ANKARA'DA HESAPLAR DEĞİŞEBİLİR

31 Mart’ta çekişmeli geçeceği tahmin edilen illerin başında Ankara geliyor. CHP’nin Mansur Yavaş, AK Parti’nin Mehmet Özhaseki ile girdiği yarışta DSP, CHP’li Çankaya eski Belediye Başkanı Haydar Yılmaz’ı aday gösterdi. Ankara’da çok az bir oy oranı bulunan DSP tabanının Mansur Yavaş’a sıcak bakmadığı ifade ediliyor. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Başkentte yüzde 44,9, CHP yüzde 43,8 oy almıştı.