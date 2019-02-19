Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menbiç’te üslenen teröristlerin hedefinin Türkiye olduğunu belirterek, “Terör örgütüne bugün olmazsa yarın mutlaka ağır bir darbe vuracağız” dedi.

Burdur mitinginde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke olarak yeni bir mücadele içinde olunduğunu belirterek, “Biz Fırat Kalkanı Harekâtı ile DEAŞ’ı ezip geçince bu sefer de PKK’nın Suriye kolunu üstümüze saldılar. Zeytin Dalı Harekâtı ile bunu da hallettik. Suriye’den gelebilecek yeni göç dalgasının önüne geçtik. Fırat’ın doğusunda ve Menbiç’teki teröristlerin hedefinin Türkiye olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan bir kez daha tekrar ediyorum. Türkiye sınırlarında terör oluşumlarına asla izin vermeyecek” diye konuştu.

Türkiye sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yumulmayacağını ve asla rıza gösterilmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, “Münbiç’te üslenen teröristlerin hedefinin Türkiye olduğu çok açıktır. Münbiç ve Fırat’ın doğusunu terör örgütünden temizlediğimizde milyonlarca Suriyelinin güvenle evlerine döneceğini biliyoruz. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız. Gönül ister ki bu mücadeleyi müttefiklerimizle beraber verelim. Belki yarın, belki yarından da yakın ülkemize yönelik hayasız hareketleri durdurmak için harekete geçmeye kararlıyız. Söz verildiği gibi Münbiç’in temizlenmesini bekliyoruz. Biz bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın ama yakında ağır bir darbe vuracağız. Mesele Türkiye’nin beka meselesidir. Kendi güvenlikleri için binlerce kilometre uzaklıktan operasyon yapmaya gelenler kendilerini hak sahibi görüyor. Benim 911 kilometre sınırım var, ben müdahale etmeyeceğim. Var mı böyle 25 kuruşa simit? Güvenlik kaygılarını anlayışla karşılamalılar. Gerekenleri yapmaktan asla geri durmayacağız. Tek isteğimiz haklı mücadelemize destek verilmesi. Türkiye’yi karşısına değil yanına alanlar kazanır.”

S-400’DEN NİYE VAZGEÇELİM

S-400’lerin alınmasından vazgeçin denildiğini ifade eden Erdoğan, “Kalkmışlar ‘S-400 almaktan vazgeçin’ diyorlar. Niye vazgeçelim? Siz herhangi bir adım atmış değilsiniz. Biz farklı sistemleri kullanma hakkına sahibiz. NATO yetkilileri bu durumun bir sorun teşkil etmediğini açıkça söylediler. Yunanistan’ın senelerdir S 300’ler var. Ona bir şey söylemiyorsun. Siz teröristlere 22-23 bin tır silah göndereceksin, ben senden param ile silah alamayacağım. Bu nasıl bir ittifak. Biz bu konuda da gerekli adımlarımızı attık” diye konuştu.

ŞİMDİ YENİ BİR HAMLENİN EŞİĞİNDEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta mitinginde ise terörle mücadele ile ilgili yeni bir hamle içinde olduklarını açıkladı. Erdoğan konuşmasında, “Daha birkaç sene önce teröristlerin cirit attığı bölgelerde bugün huzur var. Şimdi yeni bir hamlenin eşiğindeyiz. Güney sınırımızın tamamını terörden arındırılacak güvenli bölgeler tesis edeceğiz. Operasyonla ilgili planlarımızı, stratejilerimizi belirledik. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerini vuruyoruz. Gabar, Cudi, Tendürek, Kandil’de biz varız ve inlerine girdik, kaçacak delik arıyorlar. İşte bak şimdi de 735 teröristi güvenlik güçlerimiz yakaladı, topladı ve şimdi bunlar hesaba çekiliyor” ifadelerini kullandı.

Hainlerin işin sonuna geldiğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: “Binlerce DEAŞ, PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirerek 40 bin kilometrelik alanı terör örgütlerinin zulmünden çıkardık. Onlara hiç unutamayacakları bir ders verdik. Daha birkaç yıl öncesine kadar terör örgütlerinin cirit attıkları yerlerde bugün huzur var. Türkiye’nin kontrolündeki yerlerde barış, özgürlük ve demokrasi var. Şu anda oraya 310 bin kişi tekrar geri gönderildi.