Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Aday belirleme sürecinde istifalarla sarsılan CHP’de sular durulmuyor. Şimdi de belediye meclisi üyeliklerinde krizi patlak verdi. İstanbul, Adana ve Gaziantep’ten istifa haberi geldi. CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay görevi bırakırken istifasının arkasında belediye meclis üyelikleri için belirlenen isimlere yönelik yapılan tartışmalar olduğu belirtildi. CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri de görevlerini bıraktı. Yazılı açıklama yapan İl Başkanı Melih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri, istifa kararının ‘belediye meclis üyeliği listelerinin belirlenmesindeki sıkıntıdan dolayı’ alındığını ifade etti.

TANSİYON YÜKSEK

Adana Büyükşehir ve Çukurova ilçe belediyelerinin meclis üyeliği listelerinin belirlenmesi CHP’de krize yol açtı. İl Başkanı Emrah Kozay’ın, meclis üyelerinin belirlenmesinde kendi fikrinin alınmamasına tepki için görevinden istifa etti. Liste tartışmaları sebebiyle CHP Genel Merkezinde tansiyonun yükseldiği belirtilirken, istifa kararının gerekçesinin ise parti dışındaki kişilere tanınan kontenjanlar olduğu öne sürüldü. CHP’de meclis üyeliği aday listeleri krizi Adana milletvekillerine de yansıdı. CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ve Müzeyyen Şevkin’in, listelerin tek elden hazırlanmasına tepki gösterdiği aktarıldı.

CHP’Lİ BARUT: HABERSİZİZ

Belediye meclis üyeliği listelerinin hazırlanması için oluşturulan mutabakattan dört vekil olarak çekildiklerini açıklayan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut “Her türlü pazarlığı İYİ Parti’yle Genel Merkez bizim üzerimizden götürürken liste belirlenmesinde tesirli değiliz” dedi.

GAZİANTEP DE ÇEKİLDİ

CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri de belediye meclis üyeliği belirleme sebebiyle görevlerinden istifa etti. İstifa dilekçelerini Genel Merkez’e gönderdiklerini aktaran Meriç “Listelerin belirlenme sürecinde il yönetimimiz, parti tabanı ile farklı düşünce ekseninde olduğunu görmüştür. Parti tabanının yapmayı planladığımız dönüşüme uzak olduğunu fark ettik. Bunun üzerine partimize de zarar vermemek adına, yönetimden çekilmeye karar verdik” dedi. Meriç, CHP Genel Merkezi tarafından ‘parti iç tüzüğüne aykırı davrandığı’ gerekçesiyle görevden alınan İl Başkanı Hayri Sucu’nun yerine yaklaşık bir ay önce atanmıştı.

TARTIŞMADAN İSTANBUL DA NASİBİNİ ALDI

CHP’de bir istifa haberi de İstanbul’dan geldi... CHP Kâğıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel’in liste tartışması sebebiyle görevinden istifa ettiği ifade edildi. Yüksel’in liste tartışmasından dolayı görevini bıraktığı belirtiliyor. Bu arada İzmir’de, tekrar aday gösterilmeyen Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, CHP’den istifa edip DSP’den aday oldu. DSP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ise Muammer Aydın’ı aday gösterdi.