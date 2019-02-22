Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demokrat Parti, Kocamaz’a kapıyı açtı. DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade “Demokrat Parti’nin adayıdır. Hayırlı olsun” diye açıklama yaptı. Ancak, Yüksek Seçim Kurulunun Kocamaz’a vize vermeyeceği konuşuluyor. Gerekçe ise 15 yıl önce alınan bir karar.

2004 yılında Mardin’de bir aday Kocamaz gibi zamanında başvuru yapmadı ve bu yüzden aday olamadı. Ardından başka bir partiye geçerek “hülle” ile yolu açmak istedi. YSK “Bir siyasi partinin süresinde verilmediği için kabul edilmeyen aday listesinde yer alan kişilerin başka bir siyasi partinin herhangi bir sebeple boşalmış bulunan yerler için aday gösterilmesi mümkün değildir” şeklinde karar aldı. Karar, emsal teşkil ediyor. İl seçim kuruluna DP adayı olarak dün bizzat başvuran Kocamaz’a, AK Parti ve MHP’nin itiraz edeceği konuşuluyor. Benzer bir durumun 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Maltepe’de yaşandığı belirlendi. MHP’nin adayı Adnan Okul’un 25 dakika geciktiği için başvurusu kabul edilmedi ve seçime katılamadı.

Bu arada Mersin İYİ Parti’deki trajenin Akdeniz ilçesinde de yaşandığı ortaya çıktı. İYİ Parti’nin Akdeniz Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan Akif Çiftçi’nin başvurusunun geç yapıldığı öğrenildi. Demokrat Parti, Çiftçi’nin de kendi listelerinden seçime girmesi için müracaat yapacağını duyurdu.