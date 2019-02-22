Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Ankara’da zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP veya HDP logosu yok. Niye, çünkü aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar” dedi.

Denizli mitinginde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın karşısına, içinde terör örgütünün siyasi uzantılarının da olduğu dörtlü bir çete çıkarıldığını söyledi. Bu dörtlü çetenin kumandasını da Kandil ve Pensilvanya’ya verildiğini kaydeden Erdoğan şöyle konuştu: Dörtlü çetenin seçim stratejilerinden, aday listelerine kadar tüm süreci Pensilvanya’daki şarlatan, Kandil’deki terör baronları yönetiyor. Kandil’deki terör elebaşları HDP ile beraber CHP’ye de siyasi koçluk, seçim danışmanlığı yapıyor. Geçen hafta bir tanesi çıkmış ‘AK Parti’nin karşısında kim varsa onunla birlikte olun’ diyorlar. Örgütün Meclis’teki temsilcileri de ‘Şuralarda kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz’ diye beyanatta bulunuyor. Çok daha vahimi, terör elebaşlarının dolaylı destek açıklamasından hiçbir CHP yöneticisi rahatsız olmuyor. Bu utanç sahnesi karşısında CHP’nin başındaki zat tek kelime dahi etmiyor. Çıkıp milletin huzurunda ‘Ne münasebet, bizim terör örgütünün desteğine ihtiyacımız yok’ demiyor, diyemiyor. Marjinalleri İstanbul’un en merkezî ilçelerinde aday gösteriyorlar. FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir ismi Ankara’daki bir ilçemize belediye başkan adayı yapıyorlar. CHP’de tuz çoktan kokmuştur.

RESİM VAR CHP LOGOSU YOK

İttifakın gizlenmeye çalışıldığını kaydeden Erdoğan şöyle konuştu: Ankara’da çok enteresandır, zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP’nin logosu yok, HDP’nin logosu da yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar, niye biliyor musunuz? Çünkü aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar. Çünkü benim milletim bölücü terör örgütünün desteklediği kişilere oy verir mi? Vermez.

RİSKLİ YAPILAR İÇİN DESTEK BEKLİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa mitinginde de riskli binalara ilişkin vatandaşlara şöyle seslendi:

“Buradan şimdi bir şey söylüyorum, ben halkımdan, ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımdan destek bekliyorum. Nedir o? Bakın geçenlerde İstanbul Kartal’da bir olay yaşadık, 21 vatandaşımızı kaybettik. Şimdi İstanbul’un benzeri o şeyler Allah göstermesin İzmir’de olabilir. Aynı şey bakıyorsunuz Bergama’da, Bornova’da buralarda olabilir. Diyoruz ki yazıktır günahtır. İş işten geçtikten sonra bağırmanın, ağlamanın bir faydası var mı, yok. Çevre Şehircilik Bakanım 81 vilayete yazılarını gönderdi. Dedi ki ‘Bu tür kaçak yapılar, bunlardan bir an önce çıkın, kiranızı da biz vereceğiz, yerleşin, biz de yıkalım ve oralarda TOKİ olarak süratle sağlam, güvenilir binalar yapalım.’ Zemin artı 4, bilemediniz 5 kat binalarla bu işi yapalım. Sağlam yapalım ve oralara da vatandaşlarımızı yerleştirelim. Bu konuda halkımdan destek, yardım bekliyorum; bu adımı atmamız lazım.”