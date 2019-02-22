Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ile beraber geldiği ilçe teşkilatının bulunduğu caddede, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Silivri’nin gönül belediyeciliğini bilen bir ilçe olduğunu söyledi.

Silivri’nin potansiyelinin çok büyük olduğunu kaydeden Yıldırım şunları kaydetti: Tarım var, çiçekçilik var, sera var. Bütün bu imkânlar, köylerinde daha da geliştirilecek. Silivri’nin önemli konularından biri, yıllardır beklediğiniz hızlı tren. Onu da yapıyoruz. Silivri’den Edirne’ye hızlı tren yapılıyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Eğer dertleri bilmiyorsanız, dermanını bulamazsınız. Dertlerinizi bilen kadrolar var. Volkan Yılmaz, dertleri biliyor, Silivri’yi de biliyor. Eminim ki en güzel hizmeti sizlere ekibiyle beraber yapacak.

Silivri’de, İstanbul’un merkezinde ne varsa, o olacak. Ulaşım, millet bahçesi, yeşil alanlar, tarım üretimi, istihdam, ılıca, jeotermal enerji, çicekçilik... Çiçekçilikten 4 bin kişi iş sahibi olacak. Çünkü İstanbul’un çiçeğini, başka şehirlerden alıyoruz. Burnumuzun dibinde Silivri’de, çiçekçilik köyü var. Şimdi onu geliştireceğiz, bütün İstanbul’u süsleyecek çiçekleri de Silivri’den almış olacağız. Binali Yıldırım, konuşmasının ardından MHP Silivri İlçe Teşkilatını da ziyaret etti.