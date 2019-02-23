Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye'nin ve Türk milletinin fedakarlığı sayesindedir. Ama biz bu fedakarlığı ilanihaye yapacak değiliz. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz de kendi evlerini, vatanlarını özlüyor. Bir an önce vatanlarına dönmek istiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dokuma yatırımlarının bölgesel teşvik kapsamına alınmasıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız çalışmalarını tamamladı. Yakında bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini yayımlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Suriye topraklarından kaçan insanların geri döndükleri yegane yerler Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir. Afrin'dir, Cerablus'tur, İdlib'dir. Şu ana kadar 311 bin Suriyeli kardeşimiz bu bölgelere geri döndü." diye konuştu.

"GELİN İDLİB BÖLGESİNİ TAMAMEN GÜVENLİ HALE GETİRELİM"

Erdoğan, "Diyoruz ki 'Gelin İdlib bölgesini tamamen güvenli hale getirelim.' Bunun için Rusya ve İran'la görüşüyoruz, ciddi mesafe de katettik. Temennimiz bunu müttefiklerimizle iş birliği içinde yapalım ama bize böyle bir kolaylık sağlanmazsa her hal ve şart altında kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Münbiç) En az yarım milyon Suriyeli bu bölgeye geri dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor." dedi.